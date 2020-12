India.- Las protestas del sector agrario en India continúan pese a las promesas del Gobierno

NUEVA DELHI, 13 (DPA/EP)



El conflicto agrario que ha sumido en protestas India durante las últimas semanas parece que continuará, ya que, pese a las promesas del primer ministro Narendra Modi de que la nueva ley agraria hará más rico al sector agrícola, los agricultores no dan su brazo a torcer.



Cientos de miles de ellos, en su mayoría de los estados norteños de Punjab y Haryana, han acampado en las afueras de Nueva Delhi en un acto de protesta contra las leyes que van a flexibilizar las normas sobre el establecimiento de precios, el almacenamiento y el comercio de grano.



Los manifestantes han señalado que las leyes ayudarán a las grandes empresas y expondrán los fallos del mercado, lo que impactará en sus ingresos.



Por su parte, el primer ministro indio ha señalado que las nuevas leyes derribarán las barreras para la agricultura y otros sectores cercanos y crearán un nuevo mercado para los agricultores en un discurso para la Federación India de Cámaras de Comercio e Industria.



Modi ha indicado que la reforma atraerá inversión privada en tecnología, almacenamiento en frío y otras áreas.



"Estamos hablando de estas iniciativas para aumentar los ingresos de los agricultores y hacerles más prósperos", ha subrayado.



Los líderes de los sindicatos agrícolas han señalado que no han sido consultados para la elaboración de estas regulaciones y quieren que se deshagan al completo, no que se enmienden como pretende el Gobierno.



Asimismo, se han quejado de que algunos miembros del Gobierno hayan insinuado que el movimiento está siendo capitalizado por la oposición o que incluye elementos izquierdistas y maoístas.



Un portavoz de este grupo ha subrayado que aumentarán la intensidad de las protestas en la cuarta noche consecutiva de manifestaciones y grupos de granjeros bloquearán este domingo las principales autopistas hacia Delhi, mientras que los líderes sindicales harán una huelga de hambre de nueve horas el lunes mientras que protestan.



Ante la llamada de los sindicatos, agricultores de los estados de Haryana, Punjab o Rajastán se han puesto en marcha en dirección a la capital del país en sus tractores y camiones para sumarse el domingo a las acciones programadas.



Como medidas de prevención ante los posibles bloqueos de la carreteras, la Policía de Delhi ha aumentado el número de efectivos en varias zonas de la capital.