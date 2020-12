Hamilton: "Ha sido difícil, pero hace una semana no esperaba estar aquí hoy"

EFE/EPA/FIA/F1

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- El británico Lewis Hamilton (Mercedes), que este año ganó su séptimo título mundial de Fórmula Uno, dijo en el circuito de Yas Marina, después de acabar tercero el Gran Premio de Abu Dabi, el último del campeonato, que "el año ha ido bien", pero que para él esta carrera "ha sido difícil", aunque admitió que "hace una semana no esperaba estar aquí" este domingo.

Hamilton, de 35 años y que en 2020 igualó los siete títulos mundiales del alemán Michael Schumacher y batió el resto de los récords históricos que aún detentaba el 'Kaiser', se perdió la anterior carrera, el Gran Premio de Sakhir, en Baréin, al dar positivo en covid-19; y regresó a los circuitos el pasado viernes, durante la primera jornada de entrenamientos libre.

"Hubiese preferido un mejor resultado hoy, pero no puedes elegir las cosas que pasan. Sobre todo después de lo que sucedió las pasadas semanas es para estar muy contento. Y estoy satisfecho", declaró el astro inglés, que con sus once victorias de 2020 batió la plusmarca histórica de Schumacher (91), elevándola entretanto a 95.

"Lo primero es felicitar a Max (Verstappen, holandés de Red Bull, ganador del Gran Premio); pero esta carrera ha sido bastante dura para mí. El año ha ido muy bien, pero hoy ha sido complicado", dijo Hamilton, cuyas 98 'poles' y cuyos 165 podios en Fórmula Uno no iguala nadie.

"Le estoy muy agradecido al equipo, por todo el año, pero también por el trabajo que han hecho hoy, porque aunque sólo haya sido un podio, creo hemos logrado un buen resultado", opinó el capitán de Mercedes, escudería con la que -después de ganar el primero con McLaren- capturó sus últimos seis títulos.

"Después de haber superado el covid-19, físicamente ha sido muy complicado para mí, pero lo he conseguido. Hace una semana no esperaba estar aquí. Y sobre todo también estoy contento, en primera instancia, por estar vivo", apuntó el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage.

"Hoy los Red Bull iban muy rápidos, (el tailandés Alexander) Albon también. Nosotros no teníamos su ritmo, así que hay que felicitar a Max (Verstappen), porque se mereció claramente esta victoria", afirmó Hamilton este domingo después de acabar tercero en Yas Marina, donde fue oficialmente coronado por su séptimo título, que certificó matemáticamente el mes pasado, después de ganar el Gran Premio de Turquía.