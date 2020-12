Gol de Messi saca al Barcelona del embrollo

BARCELONA (AP) — Lionel Messi salvó una vez más al Barcelona de otro fiasco.

El astro argentino celebró el único tanto con el que el Barça venció el domingo con apuros 1-0 al Levante y evitó soltar más puntos en La Liga de España.

Messi mandó un zurdazo cruzado a las redes a los 76 minutos en el estadio Campo.

Fue su gol 642 como azulgrana y quedó a uno de igualar la marca para un jugador con un mismo equipo que dejó el mito brasileño Pelé, en 18 años de trayectoria con el Santos.

Al Barcelona le costó mucho poder abrir el marcador de un duelo en el que terminó arrinconado en su portería. La victoria le dejó en la octava posición con 17 unidades, a nueve puntos de los colíderes Real Sociedad y Atlético de Madrid, y un par de duelos pendientes. Levante se estancó con 11 en el 18vo sitio.

“Hemos hecho un buen partido. Defensivamente hemos estado mucho mejor que en anteriores y hemos creado ocasiones y al final, pues bueno, por suerte hemos podido meter una”, dijo el lateral azulgrana Jordi Alba.

La presión acompañaba al Barça, después de caer en casa a media semana ante la Juventus 3-0 y clasificarse como segundo de su grupo a los octavos de final de la Liga de Campeones. Con el tanto de Messi, los azulgranas evitaron hilvanar partidos como local sin marcar una diana por primera ocasión desde 2008.

El Levante cometió su única falla defensiva al perder el balón a medio campo, donde el holandés Frenkie de Jong lanzó a Messi para que el argentino firmarse su quinta diana del curso, en un duelo en el que el arquero rival Aitor Fernández había sido la gran figura hasta ese momento.

Los visitantes generaron un par de buenas ocasiones en la primera parte para abrir la cuenta. Pero Jorge de Frutos (12) y Roger Martí (18) fallaron en sus definiciones ante el portero alemán Marc-André ter Stegen. Al final se volcaron con todo adelante, pero no les dio tiempo de salvar el empate.

LA REAL SOCIEDAD VUELVE A LA CIMA

La Real Sociedad recuperó el liderato tras empatar 1-1 en casa ante el Eibar. El club de San Sebastián igualó en puntos al Atlético y quedó al frente gracias a la cuenta de goles anotados, ya que ambos equipos tienen la misma diferencia de goles.

El Atlético, que ha disputado dos partidos menos que la Real, sufrió el sábado su primera derrota de la temporada al sucumbir 2-0 ante el Real Madrid en el derbi capitalino.

En el duelo de equipos vascos, Ander Barrenetxea puso en ventaja a la Real a los 20 minutos con un zapatazo desde fuera del área. El delantero de 18 años aprovechó un despeje y sacó un remate que primero pegó contra el travesaño antes de anidarse en el fondo.

El Eibar mejoró en la segunda mitad mediante las prestaciones de su volante creativo Bryan Gil, jugador cedido a préstamo por el Sevilla. Gil gestó el empate a los 65 tras regatear a dos zagueros por la izquierda y puso el centro que Takashi Inui acomodó que el también suplente Sergio Enrich anotase.

El técnico de la Real Imanol Alguacil se lamentó de que su equipo “dejó vivo” al Eibar en el primer tiempo, dejando escapar la victoria.

Tras una semana en la que también lograron sortear la fase de grupos de la Liga Europa, Alguacil confía que los donostiarras se mantendrán como protagonistas del campeonato.

“No me importa que no hablen de nosotros y que sigan así porque mientras estemos ahí arriba no hay ningún problema y espero que dentro de unos meses sigamos estando donde estamos”, dijo Alguacil.

VILLARREAL SE ATASCA

El Villarreal se mantuvo en el cuarto lugar, un punto detrás del Real Madrid, tras empatar 1-1 en su visita al Real Betis.

Fue el cuarto empate seguido del equipo dirigido por Unai Emery.

El zaguero Pau Torres adelantó al Villarreal con un cabezazo a los cinco minutos, pero los visitantes perdieron a varias fichas por lesiones y perdieron empuje. Aitor Ruibal empató para el Betis a los 51.

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán, Vicente Iborra y Francis Coquelin no pudieron completar el partido por el Villarreal tras sufrir lesiones.

En otro duelo, el Granada venció como visitante 1-0 al Elche.