Gloria Camila reacciona a las palabras de Kiko Jiménez

MADRID, 13 (CHANCE)



Cierto es que después de las palabras que pronunció Kiko Jiménez esta semana en Sálvame nos creyéramos que no había pasado nada entre él e Isa Pantoja, pero después del polígrafo al que se sometió este sábado... lo cierto es que deja claro que ha vuelto a mentir y no solo eso, sino que le fue infiel a Gloria Camila con la hija de la cantante mientras que también hablaba con Sofía Suescun.



Ante estas informaciones, Gloria Camila quiere mantenerse al margen, pero la actualidad informativa la reclama para saber cuál es su opinión al respecto. Ante las declaraciones de su expareja, asegurando que Ortega Cano y Ana María Aldón tienen problemas económicos, la hija de Rocío Jurado asegura que: "¡Ay! a palabras necias, oídos sordos".



En cuanto al supuesto encuentro sexual entre Kiko Jiménez e Isa Pantoja, contesta: "Lo siento, pero es que no voy a decir nada más". Lo que sí que ha hecho es sonreír de forma burlesca cuando le nombrábamos de nuevo el nombre de su expareja, el cual lleva hablando en televisión desde su ruptura con ella de su familia.