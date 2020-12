Fútbol.- Paco López: "Los jugadores dicen que es penalti de Umtiti"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Levante, Paco López, lamentó la derrota (1-0) ante el Barça después de que su equipo diera una gran versión en el Camp Nou este domingo, mientras que apuntó que una de las últimas jugadas del encuentro pudo ser un penalti no pitado por manos del defensa azulgrana Umtiti.



"La jugada no la he visto. Los jugadores en el campo dicen que sí, que le toca en la mano y es penalti. Si la han revisado y han dicho que no, será que no", dijo sobre esa acción ya en los últimos instantes, que reclamaron los visitantes como penalti que no señaló el colegiado ni apuntaron de manera especial en el VAR.



El técnico 'granota' explicó que su equipo se mereció sumar ante un Barça que logró los tres puntos con un gol de Messi en el minuto 76. "Una pena porque el equipo ha trabajado bien, ha hecho un esfuerzo grande, ha tenido ocasiones claras, que no es fácil en el Camp Nou", apuntó en rueda de prensa.



"Fastidiado porque perder no le gusta a nadie y más después del partido que ha hecho el equipo. El compromiso, el orden, el atrevimiento para ir hacia arriba, tener la pelota. Enfadado porque podíamos haber puntuado aquí y a la vez también orgulloso por el trabajo de este equipo", terminó.