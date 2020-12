Fútbol.-Messi sale al rescate

13/12/2020 Messi sale al rescate. El Barça gana por la mínima al Levante gracias al gol del argentino en el 76' DEPORTES LALIGA



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona logró una victoria un tanto agónica este domingo ante el Levante gracias a un gol de Leo Messi en el minuto 76 (1-0), tres puntos obligados para el equipo de Ronald Koeman en la jornada 13 de LaLiga Santander celebrada en el Camp Nou.



Con un bagaje desastroso en la competición doméstica, el Barça saltaba más que exigido un nuevo fin de semana y el paso de los minutos se tradujo en una angustia azulgrana peligrosa. Messi, en su décimo remate de la noche, logró el 1-0 de la victoria aunque no tanto de la tranquilidad hasta el pitido final.



Tras los dos últimos bochornos, ante el Cádiz y la Juventus, el Barça ve el liderato a nueve puntos, aún desde la octava posición. Koeman cambió de esquema para dar a los jugadores un 4-3-3 que venía sonando los últimos días. El Levante sin embargo fue mejor en el inicio, superando una débil presión de los locales.



Una falta de intensidad que no se podía permitir el Barça y que cerca le estuvo de costar el 0-1 de De Frutos, en mano a mano con Ter Stegen. El cuadro culé logró corregir esa falta de ritmo y comenzó a tener sus ocasiones, hasta llegar a asediar en el tramo final del primer tiempo, sin gol por culpa de Aitor Fernández.



Griezmann la tuvo en una falta que le puso Messi en la cabeza y Alba y de nuevo el galo también estuvieron cerca de ver la red. No le sentó bien el descanso al Barça, que pareció empezar de nuevo de cero, en busca de motivación o juego en sus botas. Sin embargo, el Levante dio varios pasos atrás y se quedó sin amenazas.



Así, con Pedri dando más movilidad al ataque, los de Koeman volvieron a coleccionar llegadas, pero sin inspiración suficiente. Los focos señalaban a un Messi que esta temporada no termina de sonreír, quizá porque quiso irse a otro equipo. El '10' sin embargo fue quien más lo intentó y al final quien salió al rescate.



En una mala salida de balón, el robo culé lo transformó en asistencia de gol De Jong, para que Messi celebrara un zurdazo de los que no parece haber olvidado. Los de Paco López aún inquietaron, con Morales de revulsivo, pero esta vez no hubo tragedia en el Camp Nou, con tensión final por una posible mano y penalti de Umtiti, y sí un poco de aire, con Messi de protagonista.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - LEVANTE UD, 0. (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; Busquets (Pedri, min.58), De Jong Coutinho (Trincao, min.70); Griezmann (Umtiti, min.89), Messi y Braithwaite.



LEVANTE UD: Aitor; Coke (Miramón, min.68), Vezo, Postigo, Clerc; Malsa, Vukcevic (Radoja, min.68), Melero (Sergio León, min.82); De Frutos (Son, min.82), Dani Gómez y Roger (Morales, min.68).



--GOL:



1 - 0, min.76, Messi.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a De Jong (min.49) y Braithwaite (min.87) a por parte del Barça. Y a Vukcevic (min.42) en el Levante.



--ESTADIO: Camp Nou.