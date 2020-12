Fórmula 1.- MSP Sports Capital se hace con el 15% de McLaren Racing

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El grupo de inversión deportiva estadounidense MSP Sports Capital, el grupo presente en la AD Alcorcón y Phoenix Suns, ha adquirido un 15% de las acciones de McLaren Racing, "una participación minoritaria significativa" que le permitirá embarcarse en el proyecto del equipo de Fórmula 1.



"McLaren Group anuncia hoy que cuenta con una nueva inversión significativa a largo plazo en McLaren Racing liderada por MSP Sports Capital, para ayudar a impulsar su plan de regresar a la cima de la Fórmula 1 y continuar su crecimiento como franquicia deportiva global. MSP invierte conjuntamente con sus socios UBS O'Connor, LLC. y The Najafi Companies", confirmó la compañía.



MSP Sports Capital es una figura "reconocida y con experiencia" en la industria del deporte, como propietarios, inversores y operadores en Major League Baseball (MLB), la NBA, ESPN y en la gestión deportiva de equipos como el Alcorcón.



Así, MSP Sports Capital adquirirá "una participación minoritaria significativa" en el equipo, aunque McLaren Group seguirá siendo "el accionista mayoritario". MSP Sports Capital invertirá un total de 185 millones de libras -202 millones de euros- en McLaren Racing, adquiriendo una participación inicial del 15% que aumentará hasta un máximo del 33% a finales de 2022. La transacción se en 560 millones de libras -611 millones de euros-.



El CEO de McLaren Racing, Zak Brown, continuará liderando un proyecto al que se suman Paul Walsh como presidente de McLaren Racing y Jahm Najafi y Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa como vicepresidentes. Además, Jeff Moorad, de MSP Sports Capital, y Rodrigo Trelles Zabala, de UBS O'Connor, entrarán en la junta directiva de McLaren Racing, junto a Sultan Ojjeh y Will Griffiths, de McLaren Group. El fabricante de superdeportivos de lujo McLaren Automotive sigue siendo propiedad total del Grupo McLaren y no forma parte de esta transacción.



El presidente ejecutivo de McLaren Group, Paul Walsh, explicó que el acuerdo es "otro paso importante" para lograr "el éxito a largo plazo". "El hecho de que hayamos atraído a un inversor estratégico del calibre de MSP Sports Capital es la prueba de las emocionantes perspectivas de McLaren Racing. El negocio sigue siendo parte del Grupo McLaren y esperamos trabajar con MSP Sports Capital para ofrecer otro capítulo de crecimiento y éxito", manifestó.



Por su parte, Zak Brown considera que la inversión supone "un momento clave" "MSP Sports Capital es ante todo un inversor deportivo. Conocen el mercado y su equipo tiene una experiencia considerable y un éxito probado en propiedades deportivas globales. Esta nueva inversión refuerza nuestro plan para devolver a McLaren a la lucha por las victorias y los campeonatos en la Fórmula 1 y en la IndyCar", indicó.



Por último, el director de MSP, Jeff Moorad, se mostró "entusiasmado" con el acuerdo. "Estamos entusiasmados con la oportunidad de apoyar a Zak Brown y a su equipo directivo y ayudar a hacer crecer la marca McLaren Racing. Estamos comprometidos con ayudar al equipo a lograr su objetivo de regresar a lo más alto de la parrilla", concluyó.