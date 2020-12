Estados Unidos comienza a reducir sus tropas en Afganistán

EPA/WATAN YAR/Archivo

Kabul, 13 dic (EFE).- Estados Unidos anunció este domingo que ha comenzado a reducir sus tropas de las 4.500 actuales a 2.500, un proceso que espera completar antes del próximo 15 de enero, al tiempo que afirmó que sus efectivos y los de la OTAN seguirán siendo capaces de prestar apoyo a las fuerzas afganas.

"Mis órdenes son que no debe haber más de 2.500 tropas estadounidenses el 15 de enero. Se trata de un proceso y estamos empezando a movernos en esa dirección, nuestra cifra anterior era 4.500 militares", dijo el general Austin Scott Miller, comandante del Ejército de EEUU y de la coalición internacional en Afganistán, en un comunicado firmado en Kabul.

Washington pactó la retirada de sus tropas con los talibanes el pasado febrero en Doha, en un plazo que finaliza en mayo del año próximo, y ya ha replegado a buena parte de los cerca de 12.000 soldados que llegó a tener en el país.

"Hemos hablado de este asunto muy cuidadosamente con las fuerzas de seguridad afganas. Todavía tenemos una fuerza capaz de dar el apoyo necesario (...) nuestra misión de entrenar, aconsejar y apoyar sigue en marcha", dijo Miller.

El general afirmó que "idealmente" la violencia en el país se reducirá a consecuencia de las negociaciones de paz entre el Gobierno afgano y los talibanes en Kabul.

Recordó en ese sentido que los ataques de los talibanes "necesitan reducirse".

Pero si los insurgentes no reducen la violencia, Miller afirmó que su mayor temor es que "se pierda una oportunidad que ha tomado veinte años en llegar".

"Pero claramente, estamos comprometidos a apoyar a nuestros asociados de seguridad afganos, lo que es conforme al acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes", zanjó.

El Gobierno afgano ha reiterado en las últimas semanas que espera que la reducción de las tropas estadounidenses, y su retirada última, no afecten a la seguridad del país, que ya está en manos de las fuerzas afganas.

Las declaraciones de Miller llegan un día después de que Kabul y los talibanes anunciasen que retomarán las negociaciones de paz en curso en Catar el próximo 5 de enero, tras una pausa de tres semanas.

Por el momento, ambas partes únicamente se han puesto de acuerdo en los procedimientos de las negociaciones y la agenda todavía no ha sido establecida.