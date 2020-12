España, la mejor selección europea del siglo XXI; Barça y Madrid, los mejores clubes

El jugador de la selección española de fútbol Andrés Iniesta (d) marca el gol ante el defensor holandés Rafael van der Vaart (i) que convirtió España en el campeón del mundo. EFE/MARCUS BRANDT/Archivo

Valencia, 13 dic (EFE).- España a nivel de selecciones y el Barcelona, seguido por el Real Madrid, como clubes, encabezan la lista de los mejores de Europa en las dos primeras décadas del siglo XXI, según un estudio realizado por el Centro de Investigación, Historia y Estadística del Fútbol Español (CIHEFE).

El estudio evalúa la trayectoria de todas las selecciones y los clubes desde la campaña 2000-2001 hasta la 2019-2020 a partir de dos criterios: el de los coeficientes establecidos por UEFA para elaborar sus clasificaciones quinquenales y el de los resultados en la Liga de Campeones en el caso de los equipos.

CIHEFE está integrada en la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), con sede en Alemania. En la parte del estudio presentado ahora correspondiente a las selecciones nacionales sitúa, a partir de los baremos que maneja, a España en primer lugar durante estos veinte años con 2.508 puntos, seguida por Inglaterra con 2.218.

La lista de las diez selecciones europeas más potentes en función de estos registros se completa con Alemania (1.780 puntos), Italia (1.746), Francia (1.319), Portugal (990), Holanda (808), Rusia (754), Ucrania (613) y Grecia (556).

El estudio elaborado por el investigador, José del Olmo, acumula los datos de los cuatro quinquenios que la UEFA ya ha establecido desde el comienzo del siglo y por ello selecciones como Bélgica, potente en los últimos años, no está entre las diez primeras por falta de entidad en los primeros años del siglo.

Por lo que respecta a los clubes, la primera posición es para el Barcelona (507 puntos), seguido por el Real Madrid (482). A continuación se encuentran Bayern Munich (474), Manchester United (404) Chelsea (378), que ocupan las cinco primeras posiciones.

Por detrás, del sexto al décimo, están el Arsenal (377), Oporto (3429 Liverpool (341), Juventus (335) y Olimpique de Lyon (316)

El Valencia es undécimo (300 puntos), seguido por lo que al fútbol español se refiere por el Atlético de Madrid (289), Sevilla (282) y Villarreal (197), que ocupan, respectivamente, los puestos 14, 16 y 32, ya que se da la circunstancia de que en los primeros años del siglo ni el Atlético de Madrid, ni el Sevilla acumularon puntos, al no competir en Europa,

El estudio también establece que en los cómputos parciales, el Real Madrid fue el mejor entre 2001 y 2005, mientras que el Barcelona lo fue en el quinquenio siguiente, antes de que lo fuera de nuevo el club madrileño. Entre 2015 y 2020, la primera posición es para el Bayern de Munich.

Del Olmo concluye que España es “la gran dominadora” de este periodo no solo por el potencial del Barcelona y el Real Madrid, sino por el crecimiento en los últimos años del Atlético de Madrid y el Sevilla, así como por la gran regularidad del Villarreal. Todo ello con el mérito de que los clubes españoles cuentan con menos recursos económicos que los clubes ingleses.

Pese a ello considera que Inglaterra es “la gran amenaza” para el fútbol español en esta clasificación por la “solidez deportiva y económica” de Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United y, recientemente, Tottenham Hotspurs.

En Alemania solo despunta el Bayern Munich y en Italia, el Juventus, mientras que Del Olmo considera que en Francia hay que esperar a que se consolide el PSG, porque Portugal le hace sombra con el Oporto, Benfica y Sporting.

Los criterios utilizados parten de los coeficientes implantados desde los años sesenta del siglo XX para decidir los criterios de clasificación para la Copa de la UEFA, torneo que sustituyó a la Copa de Ferias, en la que originariamente se participaba por invitación.

A lo largo de los veinte años que abarca este estudio, la UEFA ha introducido algunas modificaciones en la confección de coeficientes, pero su esencia apenas ha cambiado.

Para los clubes, en el estudio se otorga una puntuación por victorias, empates y derrotas más un bonus por fases superadas en las competiciones. Para el cálculo global de una federación, se acumulan las puntuaciones particulares de todos sus clubes y se calcula la media.