El Real Madrid, el camino más accesible

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema celebra su segundo gol, y segundo del equipo ante el Borussia Mönchengladbach. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Madrid, 13 dic (EFE).- El Real Madrid, que logró tras una fase tortuosa alcanzar el primer puesto del grupo B de la Liga de Campeones, tiene el camino teóricamente más accesible para los octavos de final, cuyos emparejamientos se sortearán este lunes (12.00) en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

La victoria sobre el Borussia Mönchengladbach y el empate entre el Inter y el Shakthar Donestk situó al conjunto de Zinedine Zidane en una situación esperanzadora después de haber estado cerca de la lona.

Debido a los condicionamientos -no se puede quedar emparejado con un equipo del mismo grupo ni a un conjunto del mismo país-, los rivales posibles del Real Madrid son sobre el papel más asequibles que si hubiera acabado segundo de grupo.

Así, la escuadra de Zidane, que en las dos ediciones precedentes no ha sido capaz de superar los octavos de final quedará encuadrado con Atalanta, Lazio, RB Leipzig u Oporto.

Con Oporto y Lazio tiene históricamente un balance favorable y con Atalanta y Leipzig aún no se ha enfrentado.

La pasada campaña el Atalanta eliminó en octavos al Valencia y estuvo cerca de alcanzar las semifinales, ronda a la que llegó el cuadro alemán tras deshacerse inesperadamente del Atlético de Madrid.

Peor en teoría lo tienen el resto de representantes españoles, que además, al contrario del Real Madrid, tendrán que jugar el encuentro de vuelta en el campo del adversario.

El Barcelona, que cedió el liderato de su grupo al caer en el último partido ante el Juventus (0-3), tiene como posibles rivales a Bayern Múnich, Chelsea, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City y París Saint Germain.

El Atlético de Madrid, que cedió en su grupo ante el Bayern, defensor del título, tiene un grupo de posibles oponentes muy similar: Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City y PSG.

Y el Sevilla, superado en la fase de grupos ante el Chelsea, se verá las caras con también tiene casi los mismos rivales: Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City y PSG.

Los encuentros se disputarán los días 16/17/23/24 de febrero y 9/10/16/17 March. Todos empezarán a las 21.00.

El sorteo de los cuartos de final, semifinales y el orden de la final tendrá lugar el 19 de marzo.

Clasificados como primeros de grupo (cabezas de serie):

Bayern Múnich (GER), Chelsea (ING), Borussia Dortmund (GER), Juventus (ITA), Liverpool (ING), Manchester City (ING), PSG (FRA) y Real Madrid (ESP)

Clasificados como segundos de grupo:

Atalanta (ITA), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Lazio (ITA), RB Leipzig (GER), Borussia Mönchengladbach (GER), Oporto (POR) y Sevilla (ESP)

Posibles rivales:

Bayern Múnich: Atalanta, Barcelona, Lazio, Porto, Sevilla.

Chelsea: Atalanta, Atlético de Madrid, Barcelona, Lazio, Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Oporto

Borussia Dortmund: Atalanta, Atlético de Madrid, Barcelona, Oporto, Sevilla

Juventus: Atlético de Madrid, Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Oporto, Sevilla

Liverpool: Atlético de Madrid, Barcelona, Lazio, Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Oporto, Sevilla

Manchester City: Atalanta, Atlético de Madrid, Barcelona, Lazio, Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Sevilla

PSG: Atalanta, Atlético de Madrid, Barcelona, Lazio, Borussia Mönchengladbach, Oporto, Sevilla

Real Madrid: Atalanta, Lazio, Leipzig, Oporto

Atalanta: Bayern, Chelsea, Dortmund, Manchester City, PSG, Real Madrid

Atlético de Madrid: Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, PSG

Barcelona: Bayern, Chelsea, Dortmund, Liverpool, Manchester City, PSG

Lazio: Bayern, Chelsea, Liverpool, Manchester City, PSG, Real Madrid

Leipzig: Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Real Madrid

Borussia Mönchengladbach: Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, PSG

Oporto: Bayern, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, PSG, Real Madrid

Sevilla: Bayern, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, PSG.