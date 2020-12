El presidente argelino reaparece en un vídeo tras dos meses ingresado por Covid

EFE/EPA/HAYOUNG JEON/Archivo

Argel, 13 dic (EFE).- El presidente Argelino, Abdelmedjid Tebboune, reapareció hoy en público por primera vez desde que a finales de octubre se le diagnosticara Covid-19 y fuera trasladado de urgencia y en secreto a un hospital en Alemania.

En un vídeo difundido en redes sociales, el mandatario, visiblemente delgado y deteriorado, envió un mensaje a la nación en el que aseguraba que pronto retomará sus funciones y dejó entrever que aún se haya convaleciente en el país europeo.

"Hoy, gracias a Dios, a los médicos del hospital militar (Ain Naâdja) y de Alemania, estoy en el camino de la recuperación. Quizás me lleve una semana, dos semanas o tres semanas, pero recuperaré toda mi fuerza física. Mi lejanía del país no significa que lo haya olvidado", afirmó.

Hago un seguimiento de todo lo que sucede, y cuando es necesario doy instrucciones a la Presidencia", señaló en la grabación, de apenas tres minutos.

A este respecto, aseguró que ha estado pendiente del referéndum para la reforma de la Constitución, aprobado en su ausencia con una baja tasa de participación, y que le pidió a la Presidencia "ver con la comisión encargada de redactar la nueva ley electoral como iniciar el operativo planeado".

Tebboune se felicitó de que los contagios por Covid-19 en Argelia se hayan reducido desde los "1.300 diarios a los casi 520 casos" actuales e insistió en que “Argelia es fuerte, es más fuerte de lo que algunos piensan" en alusión a la decisión del presidente de Estados Unidos de firmar un documento en el que reconoce la soberanía de Marruecos sobre los territorios que ocupa en la antigua colonia del Sahara Occidental

"Lo que está sucediendo ahora (sabíamos que estaba) planeado, pero Argelia no puede ser desestabilizada", agregó en consonancia con las palabras el sábado del Gobierno argelino, que aseguró que tanto la decisión de Trump como el reconocimiento de Israel que Rabat ha dado en contrapartida suponen "una maniobra contra Argelia".

DOS MESES SIN NOTICIAS EN ALEMANIA

Tebboune fue puesto en aislamiento el 24 de octubre tras detectarse un positivo por Covid-19 en un miembro de su séquito y trasladado dos días después al hospital militar de Ain Naadja en medio del hermetismo que caracterizó la enfermedad de su predecesor, Abdelaziz Bouteflika.

Apenas dos días más tarde, y con el mismo secretismo, fue trasladado a un hospital de Alemania sin que desde entonces se haya informado de forma transparente sobre su evolución.

La difusión del vídeo coincide este domingo con el primer aniversario de su elección en unos controvertidos comicios que boicoteó la oposición y que el mandatario ganó con la mayor tasa de abstención de la historia de Argelia, superior a un 60 por ciento.

Desde febrero de 2019, el movimiento popular de protesta "Hirak", que hasta la irrupción de la pandemia se manifestaba cada martes y cada viernes, exige la caída del régimen militar que domina Argelia desde la independencia de Francia en 1962.