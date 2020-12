EEUU.- Trump promete vetar la nueva partida presupuestaria de Defensa al entender que beneficia a China

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que vetará la nueva partida presupuestaria del Departamento de Defensa, representativa de la estrategia a corto y medio plazo del Ejército norteamericano, al asegurar que contiene provisiones que benefician a las empresas chinas que mantienen contratos con el Pentágono.



La ley, denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) y dotada con 740.000 millones de dólares, brinda un escudo legal a las empresas de tecnología -- entre ellas las chinas ZTE Corp y Huawei Technologies --, reciente objetivo del mandatario, y rechaza la intención de Trump de retirar tropas estadounidenses de Alemania y Afganistán.



El Senado de Estados Unidos aprobó la ley hace poco más de un mes a pesar de las protestas de la Casa Blanca, que emitió un comunicado considerando que el proyecto de ley "no incluía medidas suficientes" para preservar la Seguridad Nacional, así como otras disposiciones que no respetaban ni a los veteranos ni la historia del Ejército.



"¡El mayor ganador de nuestra nueva partida de Defensa es China. ¡La voy a vetar!", ha escrito Trump, todo en mayúsculas, en su cuenta de Twitter.



Aunque el proyecto ha sido aprobado por ambas cámaras con suficientes votos para anular el veto, no se descarta que pueda haber una reorganización de los legisladores republicanos, que podrían ponerse del lado de Trump.