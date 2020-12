Don Juan Carlos I no perderá el título de Rey

MADRID, 13 (CHANCE)



Mucho se ha hablado de lo que pasará o no con el Rey Juan Carlos cuando la situación se tranquilice en España y sobre todo, de lo que pasará si viene a España a pasar las Navidades. Muchas incógnitas y pocas respuestas. La gran mayoría de tertulianos que tienen fuentes cercanas a la Casa Real aseguran que el monarca vendrá, sí o sí, en Navidad, lo que no se sabe es dónde se quedará.



Hace varios días se publicaba además una información que nos dejaba de piedra, pero que no nos extrañaba para nada... ya que viendo lo que le ha sucedido al emérito estos últimos años, abdicar, retirarse de la agenda real, la suspensión de la asignación personal... La noticia trataba sobre la posible retirada del título de Rey a Juan Carlos I, lo que supondría otro escándalo en la Casa Real.



Lejos de que esto vaya a pasar el Gobierno y la Casa Real han desmentido que esto vaya a ocurrir. Algo que por el momento parece que se quedará en standby y que no se tomarán medidas en el asunto. Ahora sí, Juan Carlos I tendrá que tener fortaleza para su vuelta al país del que fue jefe de Estado porque la crispación en las calles están emergiendo como nunca antes.



Y es que la imagen de Don Juan Carlos I es la de un Rey que hizo todo por España en sus inicios, pero que se perdió en el juego. El declive de un hombre que ha tenido que abandonar España para hacérselo más fácil a su hijo y a su 'querida' nuera, que ahora son ellos la cara visible de este país.