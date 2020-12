21/11/2019 Carmen Lomana comparte un recuerdo de su boda con Guillermo Capdevila. MADRID, 13 (CHANCE) Carmen Lomana es una de las influencer más veteranas de nuestra profesión y es que antes de que existiese el propio concepto, ella ya se paseaba por todas las alfombras y los eventos multitudinarios con elegancia, derrochando estilo y causando tendencia con sus conjuntos tan impresionantes. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Carmen Lomana es una de las influencer más veteranas de nuestra profesión y es que antes de que existiese el propio concepto, ella ya se paseaba por todas las alfombras y los eventos multitudinarios con elegancia, derrochando estilo y causando tendencia con sus conjuntos tan impresionantes.



Una mujer a la que vemos mucho delante de las cámaras, con una sonrisa en su rostro, pero de la que conocemos muy poco de su vida privada y es que como ya sabemos, la socialité es muy reservada con sus amores, romances y demás. Hoy ha compartido en su red social de Instagram una fotografía maravillosa del día de su boca con Guillermo Capdevila en Llanes (Asturias).



Como no podía ser de otra manera, la influencer ha compartido dicha imagen con un texto muy emotivo y es que no hay duda que guarda muy buenos recuerdos de ese fantástico día en el que se dio el 'Sí, quiero': "Hoy es mi aniversario de boda. Llanes, la Sierra de cuera nevada, el mar, las murallas y esa maravillosa Iglesia Románica. Boda como yo quería sencilla y llena de amor... tenemos unas caritas...".



De esta manera podemos conocer un poco más de la intimidad tan bien guardada de Carmen Lomana. Y es que si no fuese por estas imágenes que sube a sus redes sociales, muy de vez en cuando, no conoceríamos estos momentos de la vida de la Lomana.