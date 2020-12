Brexit.- Johnson ve "muy lejos" el acuerdo y pide hablar con las capitales aunque sigan los contactos con Bruselas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha reiterado este domingo su claro escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo negociado que regule la futura relación con la Unión Europea, y ha reiterado su disposición a hablar con las capitales europeas en paralelo a las conversaciones con Bruselas que ha decidido prolongar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



"Me temo que seguimos muy distanciados en algunos aspectos clave, pero donde hay vida hay esperanza, y vamos a seguir hablando para ver qué podemos hacer", ha explicado Johnson en una entrevista a Sky News, donde ha descrito un panorama bastante pesimista sobre las próximas conversaciones, en particular en el aspecto comercial.



"Reino Unido no puede estar encerrado en la órbita reguladora de la UE", ha zanjado Johnson. "Si Ursula (Von der Leyen) se ha mostrado optimista al respecto, a mí me parece genial pero, desde donde estoy, hay problemas serios y muy, muy, muy difíciles que actualmente separan al Reino Unido de la UE", ha manifestado en relación a la posibilidad de acabar comerciando con Bruselas bajo la normativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que implica que no habría aplicación de preferencias y sí cuotas y aranceles en los intercambios comerciales.



"No vamos a abandonar las conversaciones, pero tengo que insistir en que tenemos que prepararnos para acabar bajo las reglas de la OMC. Que nadie olvide, nadie, que hemos realizado grandes preparativos para esto. Llevamos trabajando en ello cuatro años y medio, especialmente con más intensidad en los últimos dos años, pero creo que la gente espera de nosotros un esfuerzo adicional", ha añadido.



El marco comercial de la OMC, ha estimado Johnson, "ofrece una claridad y una simplicidad que tiene sus ventajas pero", ha reconocido posteriormente, "no es donde queremos acabar, aunque si tenemos que hacerlo, estamos más que preparados".



CONTACTOS CON LAS CAPITALES



Por otro lado, el primer ministro ha reiterado que "estaría muy feliz" de hablar con otros gobiernos europeos en paralelo a las negociaciones con Bruselas.



En este sentido, hay que recordar que Londres ha intentado varias veces negociar directamente con las capitales y evitar así una negociación con la Comisión Europea, pero la UE se ha mantenido firme en cuanto a que es Michel Barnier el encargado de negociar en su nombre y cuenta con el apoyo y confianza plena de los Estados miembros.



Con todo, Johnson ha restado importancia esta negativa. "La Comisión está muy decidida a mantener las negociaciones en esta forma actual, entre la Comisión y nosotros, y a mí me parece bien", ha declarado.



Von der Leyen y Johnson han pedido este domingo un "esfuerzo adicional" a los negociadores de ambos lados para que continúen en Bruselas las negociaciones para salvar un acuerdo de última hora.



La declaración ha sido pactada por ambas partes y explica que han mandatado a sus negociadores para que continúen los contactos para ver si es posible un acuerdo "incluso en este último momento". Las negociaciones continuarán en Bruselas, ha precisado Von der Leyen.