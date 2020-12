Bottas: "Hoy los Red Bull fueron demasiado rápidos"

EFE/EPA/FIA/F1

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que acabó segundo el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, que también acabó en esa posición, manifestó en el circuito de Yas Marina que este domingo "los Red Bull fueron demasiado rápidos".

"Los Red Bull fueron demasiado rápidos para nosotros", comentó Bottas en referencia al holandés Max Verstappen, piloto de esa escudería, que ganó la carrera. "Ellos controlaron bien la carrera y yo intenté todo lo que pude, pero no bastó más que para el segundo puesto", añadió el finés, que, de todas formas, conservó el subcampeonato del Mundial, que certificó con nueve puntos de ventaja (223 frente a 214) sobre 'Mad Max'.

"De todas formas creo que fue una carrera bastante sólida, sin problemas; y al no tener nada más creo que acabó siendo una buena carrera", opinó Bottas, nacido hace 31 años en Nastola.

"Hacía algún tiempo que no me subía al podio, así que estoy contento", opinó el piloto nórdico, nueve veces victorioso en F1, categoría en la que arrancó 16 veces primero; la última de ellas el pasado domingo, antes de concluir octavo el Gran Premio de Sakhir, en Baréin.

"Aún nos queda algún compromiso la semana que viene, pero ya tengo ganas de que lleguen las vacaciones y poder pasar las Navidades con la familia", comentó Bottas, que acabó el campeonato con 223 puntos, 124 menos que su compañero inglés Lewis Hamilton, que este año igualó el récord de siete títulos Mundiales del alemán Michael Schumacher.

"Después hay que centrarse de nuevo en los entrenamientos para preparar la próxima temporada. El equipo ha estado sensacional de nuevo este año. estoy muy orgulloso de esta temporada, en la que hemos vuelto a acabar primero y segundo en el Mundial; y hemos vuelto a ganar el Mundial de constructores. El equipo ha hecho un gran trabajo", manifestó Bottas este domingo en Yas Marina después del Gran Premio de Abu Dabi.