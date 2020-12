Boca Juniors iguala 1-1 con Arsenal en liga argentina; pierde San Lorenzo

Foto de archivo de DT de Boca Juniors, Miguel Angel Russo. Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina. 9 de diciembre de 2020. Pool via REUTERS/Agustin Marcarian

BUENOS AIRES, 12 dic (Reuters) - El club Boca Juniors empató el sábado 1-1 como local frente a Arsenal de Sarandí en el inicio de la zona campeón de la liga argentina de fútbol, en una jornada en la que San Lorenzo de Almagro perdió 2-0 con Talleres de Córdoba.

Con este resultado, Boca suma una victoria, un empate y tres derrotas en las últimas cinco presentaciones en la Bombonera, el popular estadio en el cual se juega sin público por restricciones de la pandemia de coronavirus.

"No me gusta no llevarme los tres puntos de la Bombonera", dijo el entrenador Miguel Russo a la televisión local tras la igualdad.

Boca abrió el marcador a los 30 minutos por intermedio de Diego González, pero Arsenal mejoró en la segunda etapa y llegó al gol al minuto 90 a través de Facundo Pons.

En otro partido del día, San Lorenzo perdió una racha invicta de nueve partidos al caer 2-0 como visitante frente a Talleres de Córdoba.

Los goles del conjunto local los anotaron Víctor Zalazar en su propia valla y el colombiano Diego Valoyes, a los 18 y 52 minutos, respectivamente.

San Lorenzo tuvo la oportunidad de descontar a los 85 minutos a través de un penal, pero el paraguayo Ángel Romero remató desviado.

Más temprano, Gimnasia y Esgrima La Plata venció 2-0 como visitante a Colón de Santa Fe con goles a los minutos 30 y 47 marcados por Marcelo Weigandt y Leandro Contín.

Por su parte, Newell's Old Boys de Rosario ganó 1-0 como local a Estudiantes de La Plata, gracias a un tanto a los 22 minutos de Jerónimo Cacciabue.

Newell's se quedó con un hombre menos a los 72 minutos, luego de la expulsión de Manuel Guanini.

La fecha comenzó el viernes con la victoria como local de Vélez Sarsfield por 2-1 frente a Racing Club.

(Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)