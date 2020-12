Asamblea electiva del COP cierra sin proclamar al nuevo presidente

Camilo Amado (imagen), presidente actual del COP, señaló que la fecha de las nuevas elecciones se dará a conocer luego de escuchar los descargos de los involucrados en el asunto y además se le dará tiempo para reorganizarse. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 12 dic (EFE).- La Asamblea General Electiva del Comité Olímpico de Panamá cerró este sábado sin proclamar al nuevo presidente de la entidad, debido a que ambos candidatos no consiguieron el mínimo de votos para ser el regente de la organización para el periodo 2020-2024.

Luis Núñez presidente de la Comisión Electoral Independiente (CEI) explicó que el cargo de presidente no se podía oficializar debido a que el mínimo para proclamar al presidente son 38 votos según el estatuto, por eso se tendrá que hacer otra elección.

En la votación llevada a cabo hoy en las oficinas del COP, en la capital panameña, la abogada Damaris Young consiguió 37 votos y el médico Saúl Saucedo acumuló 36 sufragios para el puesto de presidente.

Camilo Amado, presidente actual del COP, señaló que la fecha de las nuevas elecciones se dará a conocer luego de escuchar los descargos de los involucrados en el asunto y además se le dará tiempo para reorganizarse.

El puesto de secretario general y tesorero se tendrá que hacer otra elección, debido a que en ambos puestos y como la votación era de manera individual, terminaron empate.

Cabe mencionar que la Asamblea General Electiva del COP, en primera instancia había sido programada para el pasado sábado, pero fue aplazada para hoy, debido a que no contaban en su momento con el aval de las autoridades sanitarias del país.

El CEI, al final del proceso electoral del COP, solo proclamó a Ana Mae Orillac, como vicepresidente; Marcos Ostrander sera el subsecretario, Emilio Wong será el subtesorero, José Carrilo ocupará el puesto de fiscal y Eduardo Frías y Diego Castillo serán primero y segundo vocal, respectivamente.

Al final los miembros del CEI aclararon que la decisión fue tomada por consenso y que su papel era influir lo menos posible en el proceso electoral del comité panameño.