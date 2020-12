AS Roma consigue una goleada en el estadio de Bolonia (5-1)

Roma firmó una actuación sobresaliente tras golear a Bolonia durante el partido celebrado en el Renato Dall'ara este domingo, el cual acabó con un resultado de 5-1. Bolonia afrontó el partido con el ánimo de remontar su puntuación en la clasificación tras perder el último partido frente a Inter por un marcador de 3-1. Por parte del equipo visitante, AS Roma se tuvo que conformar con un empate a cero ante Sassuolo. Con esta derrota Bolonia se quedó en duodécima posición tras la finalización del duelo, mientras que Roma es cuarta.

El primer equipo en anotar fue AS Roma, que dio el pistoletazo de salida en el Renato Dall'ara con un tanto en su propio arco de Andrea Poli al poco de empezar el partido, concretamente en el minuto 5. Sumó otra vez el conjunto romano, aumentando distancias gracias a un gol de Edin Dzeko en el minuto 10. Con posterioridad, volvieron a marcar los visitantes a través de un tanto de Lorenzo Pellegrini a los 15 minutos para establecer el 3-0 a favor de Roma. No obstante, Bolonia se aproximó en el marcador consiguiendo el 3-1 por medio de un gol en su propio arco de Bryan Cristante a los 24 minutos. Pero posteriormente el equipo visitante se distanció estableciendo el 4-1 mediante un tanto de Jordan Veretout en el minuto 35. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador de AS Roma, que aumentó el marcador con un gol de Henrikh Mkhitaryan justo antes del pitido final, en concreto en el 44, terminando de esta manera la primera parte con un 5-1 en el marcador.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en el segundo tiempo y por lo tanto el tiempo reglamentario finalizó con el resultado de 5-1.

Durante el partido, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de Bolonia entraron desde el banco de suplentes Nehuen Paz, Gary Medel, Nicolás Domínguez, Andri Fannar Baldursson y Mattia Pagliuca en sustitución de Ibrahima Mbaye, Andrea Poli, Mattias Svanberg, Roberto Soriano y Emanuel Vignato, mientras que los cambios por parte de Roma fueron Chris Smalling, Borja Mayoral, Carles Pérez, Riccardo Calafiori y Amadou Diawara, que entraron por Marash Kumbulla, Edin Dzeko, Jordan Veretout, Rick Karsdorp y Gonzalo Villar.

El colegiado amonestó con tarjeta amarilla a Roberto Soriano, Emanuel Vignato, Andri Fannar Baldursson y Nicolás Domínguez por parte del equipo local y a Jordan Veretout y Roger Ibanez por parte del equipo romano.

Con esta buena actuación AS Roma suma ya 21 puntos en la Serie A y se coloca en el cuarto puesto de la clasificación, en lugar de acceso a Champions League. Por su parte, Bolonia se mantiene con 12 puntos con los que llegaba a la undécima jornada.

La próxima jornada el equipo boloñés jugará a domicilio ante Spezia Calcio, mientras que AS Roma buscará el triunfo en su feudo ante Torino.