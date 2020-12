Argelia.- El presidente de Argelia reaparece por vez primera tras su hospitalización en octubre por coronavirus

13/12/2020 El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune POLITICA MAGREB AFRICA ARGELIA INTERNACIONAL GOBIERNO DE ARGELIA



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha reaparecido este domingo en una grabación de vídeo, en lo que supone su primera comparecencia desde su hospitalización a finales de octubre por coronavirus.



El mandatario, de 74 años, fue trasladado a Alemania para recibir atención médica especializada. La publicación del vídeo coincide con la conmemoración del primer aniversario de su elección como jefe del Estado.



"He comenzado el camino de la recuperación. Es posible que tarde una, dos o tres semanas", ha explicado Tebune. "Si Dios quiere, pronto recuperaré toda mi fuerza física", ha añadido el mandatario, que ha comparecido en una oficina con la bandera argelina, visiblemente cansado y más delgado.



Para tranquilizar a la población, Tebune ha asegurado que sigue "a diario, hora a hora, todo lo que está sucediendo en Argelia". "En caso de necesidad, he dado las orientaciones necesarias, las orientaciones a los encargados de la Presidencia", según la grabación, recogida por la agencia oficial de noticias argelina, APS.



Tebune entró en "cuarentena voluntaria" el pasado 24 de octubre después de que varios de sus ayudantes sufrieran síntomas de coronavirus. Días después, fue trasladado a un hospital especializado en Alemania. El equipo médico que le atiende asegura que "actualmente está recibiendo un tratamiento adecuado y su estado de salud es estable y no es preocupante".



El actual mandatario resultó elegido en diciembre del año pasado, ocho meses después de que su longevo predecesor, Abdelaziz Buteflika, se viera obligado a dimitir por las protestas populares.