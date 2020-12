Ana Obregón recuerda a Aless Lequio en el aniversario de su muerte

01/01/1970 Ana Obregón en una foto de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Aquel fatídico 13 de mayo del 2020 se nos ha quedado grabado en nuestra mente como el día que murió un luchador incansable y nació el legado de aquel joven que tantos buenos momentos nos hizo pasar. Hablamos de Aless Lequio, hoy hace 7 meses desde que se despedía de la vida para pasar a una mejor, dejando a sus padres rotos de dolor y muertos en vida.



Ana Obregón no ha querido dejar pasar este día sin recordar al amor de su vida, su todo, su hijo. Con un mensaje muy corto esta vez, pero muy emotivo y desgarrador, la actriz ha recordado la viva imagen de su hijo:



"Siete meses sin ti. Siete meses sin mi hijo. Siete meses sin vivir. Brillaste en esta vida y ahora en la eternidad. Te quiero desde siempre y para siempre. Hoy no puedo decir más... A veces la simplicidad es la gloria de la expresión"



Aless Lequio nos dio un ejemplo de lucha a todos y fue el paño de lágrimas para muchos enfermos de cáncer que vieron en él la sabiduría de un joven que supo luchar contra esa maldita enfermedad con una sonrisa en su rostro y sin rendirse, hasta el final. Sus padres, orgullosos del hijo que tienen y de cómo se enfrentó a este terrible bache, le recuerdan todos los días con el dolor de no poder abrazarle.