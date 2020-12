Ambriz reconoce que si el León quiere ser campeón deberá jugar perfecto

En la imagen el entrenador del León del fútbol mexicano, Ignacio Ambriz. EFE/ Francisco Guasco/Archiuvo

León (México), 12 dic (EFE).- El entrenador del León del fútbol mexicano, Ignacio Ambriz, reconoció este sábado que si su equipo pretende ganarle este domingo la final del Apertura a los Pumas UNAM, deberá hacer un partido sin errores.

"Quedan 90 minutos complicados, difíciles. Si queremos ser campeones y redondear estos dos años, debemos hacerlo perfecto, no hay más. Va a ser un partido bravo ", señaló el estratega en una rueda de prensa en León, centro de México.

Dirigido por Ambriz, el León lideró la fase regular del Apertura, eliminó al Puebla en cuartos de finales y a las Chivas de Guadalajara en semifinales. En el duelo de ida de la final empató 1-1 en casa de los Pumas.

El ganador de la final de este domingo alcanzará al Cruz Azul con ocho títulos de liga, lo cual Ambriz minimizó porque su idea es estar concentrado en el partido y no en los números.

"Cuando sales a la cancha, eso se queda. Entras a dar tu mejor esfuerzo, tu mejor versión en un partido complicado; en la cancha no hay historia ni dinero, sino jugadores que dan lo mejor de sí", agregó.

Ambriz se refirió a las interioridades de su equipo antes del duelo decisivo. Se negó a divulgar el nombre del sustituto del defensa colombiano Jaine Barreiro, suspendido, pero explicó que el delantero costarricense Joel Campbell tiene posibilidades de jugar, aunque lo sabrá horas antes del encuentro.

Según el técnico, los dos finalistas han hecho un gran trabajo y han defendido su estilo y a sus jugadores solo les queda estar tranquilos y tener serenidad.

Aunque no ha ganado título de liga, lo cual buscará en una horas, Ambriz dijo sentirse afortunado porque formó parte del equipo del entrenador Javier Aguirre en el fútbol europeo y después tejió una cadena de 10 años con trabajo como entrenador en México.

"Si me siento valorado", concluyó.