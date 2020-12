91-84. El Real Madrid cumple el guion ante un mermado Unicaja

El alero argentino del Real Madrid, Gabriel Deck (i), entra a canasta ante el pivot de Unicaja, Rubé Guerrero, durante el encuentro de la fase regular de la ACB disputado este domingo en el Wizink Center, en Madrid. EFE/Chema Moya.

Madrid, 13 dic (EFE).- El Real Madrid cumplió con el guion previsto y prolongó, una jornada más, su condición de invicto ante un Unicaja de Málaga que llegaba en racha a la casa del líder pero con sus tres bases lesionados, lo que no le impidió plantar cara a su rival, sobre todo en el tercer cuarto con la exhibición desde el perímetro de un inspirado Francis Alonso (91-84).

Se enfrentaban en el WiZink Center dos de los equipos más en forma de la Liga Endesa. El Real Madrid comparecía con trece triunfos en otras tantas actuaciones, mientras que los andaluces llegaban con cinco victorias consecutivas y solo habían perdido esta temporada en uno de sus desplazamientos, aunque lo hacían sin poder contar en esta ocasión con ninguno de sus directores de orquesta habituales.

Gabriel Deck y Usman Garuba monopolizaron el protagonismo en unos primeros minutos de claro dominio local. Ocho puntos del pívot español, con dos triples incluidos, y siete del internacional argentino -que volvió ser de los más destacados de los blancos- dispararon a un líder en el que solo ambos fueron capaces de ver aro en los primeros siete minutos y medio.

Enfrente, el Unicaja se mostraba muy fallón e impreciso, abusaba desde el triple y pagaba cara su pésima selección de tiro hasta que, poco a poco, se fue metiendo en la batalla gracias a que metió una marcha más atrás, supo sacar petroleo al rebote ofensivo y se aprovechó del despertar de Deon Thompson en ataque.

El marcador se apretó al final de un primer cuarto que tuvo a Garuba como gran protagonista (11 puntos sin fallo) y que terminó con el Real Madrid cuatro arriba (20-16).

En el segundo acto, más de lo mismo. Los hombres de Pablo Laso amenazaban con escaparse -llegaron a ganar de ocho puntos- pero los malagueños respondían una y otra vez y se mantenían al acecho a la espera de afinar su puntería desde el perímetro.

El intercambio de golpes beneficiaba a un líder que, aunque perdía la pelea por el rebote y acumulaba más pérdidas de lo habitual, se mostraba algo más acertado desde el triple que su rival, que solo fue capaz de acertar dos de los quince que intentó en los primeros veinte minutos y en el que los primeros destellos de Francis Alonso compensaban la mala tarde de Axel Bouteille y Tim Abromaitis (37-33, min 20).

La segunda parte comenzó con el mismo guion de la primera, ambos equipos al ralentí y el Real Madrid ganando a los puntos un combate que cambió radicalmente con la irrupción en ataque de un Francis Alonso letal. Cinco triples sin fallo del malagueño en seis minutos en los que sumó 16 puntos dieron a los suyos la primera y única ventaja del partido.

El Real Madrid no se descompuso ante el recital de Alonso y volvió a tomar el mando del marcador. Los argentinos Laprovittola y Deck y el omnipresente Tavares aportaron canastas y defensa y se bastaron para que los blancos llegasen a los últimos diez minutos con un colchón de nueve puntos -su mayor ventaja hasta ese momento- tras un triple sobre la bocina de Jeffery Taylor (67-58, min 30)

Ese último estirón madridista fue definitivo. Unicaja lo intentó en el último periodo, pero al verse diez abajo y sin ninguno de sus tres directores de juego habituales, fue incapaz de atacar la solidez de un líder que sigue sin fallar y, de momento, no acusa la marcha de Facundo Campazzo.

Porque Sergio Llull reclamó su protagonismo en los momentos decisivos del choque. Y aunque el equipo andaluz llegó a soñar con la remontada tras un triple de Darío Brizuela que les puso cinco abajo a dos minutos y medio del final, Walter Tavares se encargó de despertarle con varias acciones de mérito bajo aros que sellaron el 91-84 final y prolongaron una jornada más la condición de invicto del equipo que entrena Pablo Laso.

- Ficha técnica:

91 - Real Madrid (20+17+30+24): Alocen (-), Causeur (-), Deck (16), Garuba (12) y Tavares (18) -quinteto inicial-, Taylor (13), Thompkins (10), Laprovittola (8), Llull (8), Reyes (2) y Carroll ().

84 - Unicaja (16+17+25+26): Brizuela (11), Alonso (27), Abromaitis (-). Thompson (8) y Guerrero (6) -cinco titular-, Sánchez (2), Waczynski (8), Nzosa (6), Suárez (7), Gerun (-) y Bouteille (7).

Árbitros: Fernando Calatrava, Javier Torres y Rubén Sánchez Mohedas. Sin eliminados

Incidencias: Partido de la 14ª jornada de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center de Madrid a puerta cerrada por la pandemia.

Antonio Soto