8 recetas deliciosas para una Navidad sostenible

Viajar esta Navidad será posible, al menos desde el paladar, gracias al multicultural recetario elaborado por Heura, la empresa de carne 100% vegetal. Reino Unido, México, Italia, Singapur, y como no, España, serán algunos de los destinos que podremos recorrer a través de los sabores de Heura. Ocho sugerencias deliciosas (Escudella, Confit con reducción de Oporto, Tortellini in brodo, Roasted, Birria, Wellington, Canelones o arroz Claypot) con las que conseguirás ser el anfitrión perfecto cuidando tu salud y la de los tuyos, el bienestar animal, y sin perder nuestras tradiciones gastronómicas.



Navidad es tiempo de celebración, de reuniones con familiares y amigos, de momentos mágicos y de buenos propósitos, ¿por qué no empezar por cocinar de una forma más sostenible? ¿Por qué no empezar por reducir el consumo de carne? Una tendencia en alza en nuestro país, según el estudio de Kantar Worldpanel. En él se muestra como el 60% de la población española ha cambiado sus hábitos en los últimos meses y el 31% ha disminuido el consumo de carne roja, así como muestra que la tendencia plantbased está creciendo.



Pero, ¿y en Navidad? El jamón, el cordero y el solomillo, junto con el pescado y el marisco, son los productos estrella en la cesta de la compra de los españoles. Ahora, gracias al recetario de Heura tendremos la opción de cocinar de una forma más sostenible y consciente.



Navidades sostenibles con Heura



¿Sabías que al escoger un solomillo Wellington frente a un Wellington Heura ahorramos 12.315 litros de agua, 45 kg de emisiones de CO2, 244 m2 de superficie terrestre y 18 kilos de cereales? ¿O 2.309 litros de agua, 9kg de emisiones de CO2 46m2 m2 de superficie terrestre o 3 kg kilos de cereales, si nos decantamos por Escudella?



Sorprende a tu gente y descúbreles que es posible comer 100% vegetal estas navidades sin renunciar a nuestros platos favoritos con el recetario de Heura. ¡Felices Fiestas!