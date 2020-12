Victoria Federica, superada por la situación, esta es su reacción ante la polémica de su abuelo

11/12/2020 VICTORIA FEDERICA Y JORGE BÁRCENAS POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 12 (CHANCE)



La Familia Real está viviendo uno de los momentos más complicados de toda su historia y es que los escándalos del Rey Juan Carlos I están salpicando a todos sus miembros, incluidos los nietos del emérito que, según se ha informado, podrían haber utilizado las tarjetas opacas por las que se ha abierto una investigación contra el monarca y su mujer, Doña Sofía.



Hablamos de Victoria Federica y Froilán, los que serían el ojo derecho de Don Juan Carlos I y los que han dado mucho de qué hablar en estos últimos años. Parece ser que ahora la hija de la Infanta Elena le ha relevado el puesto a su hermano y es ella a la que vemos por la noche de Madrid y originando polémicas que ensucian todavía más la imagen de la Monarquía.



Si hace unos días la vimos saltándose el confinamiento, este viernes Victoria Federica fue vista en un local de la noche madrileña junto con su pareja, Jorge Bárcenas, de lo más contenta y a gusto posible. Sin embargo, ayer quise respetar la normativa vigente por la pandemia del Covid y se fue a su hogar antes de las 12:00 de la noche.



La nieta del Rey emérito no ha querido hacer ningún comentario sobre la noticia que salió publicada ya, con la que asegura que se podría estar barajando la idea de quitarle el título de monarca al emérito. Una noticia que seguro ha hecho mucho daño a los miembros de la Familia Real, pero que no nos sorprendería después de todos los hechos acontecidos.



De esta manera, Victoria Federica ha guardado silencio y no ha respondido a ninguna de las preguntas que los periodistas le han hecho a la salida del restaurante donde estuvo disfrutando de una velada con su pareja y amigos. De lo más seria posible y muy protegida por su pareja, la nieta del Rey emérito se ha mantenido callada en todo momento.