Venezuela.- Gamarra: "No es presentable ni democrático que un expresidente de este país dé cobertura a un dictador como Maduro"

12/12/2020



Exige a Sánchez que se desmarque de las declaraciones de Rodríguez Zapatero



LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)



La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido esta tarde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a todo su equipo que se "desmarquen" de las declaraciones realizadas por Rodríguez Zapatero sobre Venezuela porque "no es presentable ni democrático que un expresidente de este país dé cobertura a un dictador como Nicolás Maduro".



Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones esta tarde durante un acto de participación ciudadana realizado en El Espolón logroñés por venezolanos residentes en La Rioja convocado por la Asamblea Nacional de Venezuela bajo el lema 'Venezuela alza la voz contra Maduro'.



La portavoz en el Congreso ha pedido además al Gobierno central que la posición de España al respecto "sea la misma que en Europa".



Gamarra ha querido apoyar así este acto y mostrar su solidaridad con la comunidad venezolana en nuestro país y pedir "para ellos" lo mismo "que tenemos nosotros", es decir, "libertad y democracia".



Por tanto, ha reiterado, "hoy venimos aquí a apoyar la necesidad de que en un país como Venezuela la democracia esté presente y puedan tener un proyecto de futuro que ahora no tienen".



Además, ha finalizado, estos dos conceptos: Libertad y democracia "no son discutibles en el año 2020".