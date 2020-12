Venezuela.- El Ayuntamiento muestra su apoyo a los venezolanos "que sufren la dictadura de Maduro"

12/12/2020 Zaragoza.- El Ayuntamiento muestra su apoyo a los venezolanos "que sufren la dictadura de Maduro". El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la vicealcaldesa, Sara Fernández, han mostrado su apoyo a los venezolanos que "sufren la dictadura de Maduro" y a la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional de este país, Juan Guaidó, visitando el centro de votaciones instalado en el centro cívico de Casablanca 'Isaac Valero'. POLITICA AYUNTAMIENTO ZARAGOZA / JAVIER BELVER



ZARAGOZA, 12 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la vicealcaldesa, Sara Fernández, han mostrado su apoyo a los venezolanos que "sufren la dictadura de Maduro" y a la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional de este país, Juan Guaidó, visitando el centro de votaciones instalado en el centro cívico de Casablanca 'Isaac Valero'.



Azcón, ha considerado que es "evidente" que en Venezuela no se está respetando ni la libertad ni los derechos humanos. "En Venezuela hay una dictadura y hay que decirlo con todas las letras" y "es una farsa que no puede ser reconocida por la comunidad internacional", ha añadido.



Por eso, desde la corporación municipal, han querido expresar a los "millones de venezolanos que están sufriendo", el "aliento" y el "calor" de la democracia española, "que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora en su país".



Por su parte, la vicealcaldesa, Sara Fernández, ha manifestado que desde Ciudadanos siempre han mostrado su apoyo a la "verdadera" democracia venezolana, por eso, la formación ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se rechacen los resultados de los comicios del pasado 6 de diciembre en Venezuela --en las que resultó vencedor Maduro-- ,"en la línea de lo que ha decidido la Unión Europea, el Grupo de Lima y la Asociación de Estados Americanos", ha apostillado.



Fernández ha subrayado que desde Cs quieren que se rechace "la usurpación de poder que está haciendo Nicolás Maduro" y se celebren unas "verdaderas elecciones democráticas" y que, hasta entonces, se reconozca a Juan Guaidó como el presidente "legítimo" de Venezuela.



Asimismo, la coordinadora de la consulta popular de Venezuela en Zaragoza, Carolina Marín, ha insistido en que el régimen de Nicolás Maduro cometió el pasado 6 de diciembre un "fraude monumental porque tiene secuestrado a los partidos políticos, a los poderes públicos y el único poder legítimo que queda es la Asamblea Nacional".



Por ello, a través de dicha asamblea se ha activado un mecanismo de consulta popular, entre el pasado día 7 y este sábado 12, "donde se faculta al pueblo a opinar en todas las decisiones importantes de Estado", ha indicado.



En esta consulta, convocada como instrumento legal, las personas pueden manifestar su voluntad en torno a tres preguntas: "¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales, parlamentarias, libres, justas y verificables? ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? ¿Ordena usted a la Asamblea Nacional adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia y atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de la humanidad?".



Marín ha comentado que no están tratando con un "simple régimen dictatorial", se está tratando contra "una pandilla de narcotraficantes y de criminales". "Esa calaña están dirigiendo el poder político en Venezuela", ha concluido.