United Air mantiene la esperanza ante progreso de las vacunas

(Bloomberg) -- United Airlines Holdings Inc. pronosticó que las ventas repuntarán el próximo verano, a medida que las vacunas se estabilicen, incluso cuando la compañía hizo eco de sus rivales al advertir que los crecientes casos de coronavirus han causado que la demanda a corto plazo se debilite en el último mes.

Las reservas para el tercer trimestre de 2021, el corazón de la temporada alta de la industria aérea, solo estarán un 40% por debajo de los niveles previos a la pandemia, dijo el viernes United en una presentación. En comparación, el operador espera una disminución del 70% este mes y el próximo.

"Los resultados positivos recientes en el desarrollo y la eficacia de la vacuna muestran una línea de visión alentadora al otro lado de la pandemia", dijo United en la presentación. "Si bien tomará tiempo que la vacuna se distribuya ampliamente, la confianza de la compañía es aún mayor en la recuperación y la trayectoria del repunte en 2021 y más allá".

Para llegar allí, sin embargo, la aerolínea con sede en Chicago tendrá que soportar un empeoramiento de la caída a corto plazo. El aumento en los casos de covid-19 ha causado una "desaceleración continua en las reservas a futuro", dijo United, y las ventas del cuarto trimestre bajarán aproximadamente 70% respecto al año anterior.

La compañía dijo que quemaría entre US$24 millones y US$26 millones en efectivo cada día durante el período, más US$10 millones en pagos de deuda y costos de indemnización. En el tercer trimestre de este año, la compañía pasó por US$21 millones más US$4 millones en deuda e indemnizaciones.

Delta Air Lines Inc. advirtió la semana pasada que quemará más efectivo de lo esperado este trimestre debido a reservas más débiles, mientras que American Airlines Group Inc. dijo que su consumo de efectivo estaría en el extremo superior de su pronóstico.

El director ejecutivo de Southwest Airlines Co., Gary Kelly, dijo el jueves que la aerolínea se estaba preparando para "meses realmente difíciles" a principios de 2021.

Nota Original:United Air Holds Out Hope for Summer Travel on Vaccine Progress

©2020 Bloomberg L.P.