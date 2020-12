Tres puntos para el equipo local: Olympique de Marsella 2-1 AS Mónaco

Mónaco no logró imponerse a Marsella, que ganó 2-1 durante el partido celebrado este sábado en el Orange Velodrome. Olympique de Marsella llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra Olimpique de Nimes a domicilio (2-0) y el otro frente a FC Nantes en su estadio (3-1) y con una racha de cinco victorias consecutivas en la competición. Con respecto al equipo visitante, AS Mónaco perdió por un resultado de 2-1 en el encuentro anterior ante Lille OSC. Con esta derrota AS Mónaco se situó en quinta posición al finalizar el encuentro, mientras que Olympique de Marsella es segundo.

Buen comienzo de encuentro para Olympique de Marsella, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con un tanto de Florian Thauvin apenas unos minutos después del pitido inicial, en el minuto 5. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del equipo marsellés, que aumentó el marcador gracias a un gol de Darío Benedetto en el minuto 13, concluyendo el primer periodo con el resultado de 2-0.

Tras el ecuador del partido llegó el gol para el conjunto monegasco, que recortó distancias en el marcador a través de un gol desde el punto de penalti de Wissam Ben Yedder en el minuto 79. Finalmente, el enfrentamiento finalizó con un 2-1 en el luminoso.

En el capítulo de los cambios, Marsella de Andre Villas-Boas relevó a Pape Alassane Gueye, Valere Germain, Leonardo Balerdi y Luis Henrique por Morgan Sanson, Michael Cuisance, Darío Benedetto y Florian Thauvin, mientras que el técnico de Mónaco, Niko Kovac, ordenó la entrada de Guillermo Maripán, Stevan Jovetic, Pietro Pellegri, Fode Toure y Enzo Millot para suplir a Benoit Badiashile, Kevin Volland, Gelson Martins, Caio Henrique y Aurelien Tchouameni.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cinco jugadores, tres para los locales y dos para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Boubacar Kamara, Florian Thauvin y Valere Germain y por parte de los visitantes para Youssouf Fofana y Axel Disasi.

Tras la conclusión de este partido de la jornada número 14, Olympique de Marsella se colocó en segunda posición con 27 puntos, en lugar de acceso a Champions League, mientras que AS Mónaco está en quinto lugar con 23 puntos.

En la siguiente jornada el equipo de Andre Villas-Boas se enfrentará contra Stade Rennes, mientras que AS Mónaco de Niko Kovac se medirá contra Racing de Lens.