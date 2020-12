Suspenso casi general del Atlético

El centrocampista del Atlético de Madrid, Koke, en el suelo ante el lanzamiento de una falta a favor del Real Madrid, durante el encuentro correspondiente a la jornada trece de primera división que disputan esta noche en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Chema Moya.

Madrid, 12 dic (EFE).- Así jugó el Atlético de Madrid en el derbi contra el Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano:

OBLAK (6): En 66 minutos recibió los mismos goles que en las primeras diez jornadas de la competición. No tuvo ninguna responsabilidad en ninguno de ellos, por mucho que las estadísticas le apunten un gol en propia puerta en el 2-0, un tiro de Carvajal que dio en el poste y acabó en la red por el impulso de su espalda. Sí fue suya una parada que, con 0-0, evitó el gol a Benzema. También el 3-0 de Lucas Vázquez en los instantes finales.

TRIPPIER (4): La mejor virtud del lateral inglés es su centro en posiciones avanzadas, cuando no tiene que desbordar y si es de primeras mejor que en parado. No lo propuso ni una sola vez en el estadio Alfredo Di Stéfano, tan gris como todo su equipo. Ni con el 3-5-2, que lo libera más, ni con 4-4-2, que lo responsabiliza más.

SAVIC (4): Su nivel en esta temporada está fuera de toda duda. Titular indiscutible, contundente, tácticamente riguroso y expeditivo, no lo fue tanto en ningún momento del derbi frente al Real Madrid. Algún hueco en su espalda no fue responsabilidad suya, sino de la cobertura fallida de su compañero Felipe.

FELIPE (4): Imponente la pasada temporada, el central brasileño no lo es tanto ya en ésta. Titular porque no está disponible Giménez, su cambio en el intermedio lo señaló en la decepcionante primera parte del conjunto rojiblanco. No estuvo bien el defensa, pero casi nadie en su equipo. Ni táctica ni técnicamente. Falló en la cobertura y con la pelota. Suspendió. El cambio al 4-4-2, desde el 5-3-2 inicial, lo hizo prescindible al descanso.

HERMOSO (5): Secundario toda la pasada campaña, la nueva temporada lo ha posicionado en un lugar importante en el esquema de Simeone, por esa doble función central-lateral a la que se ha amoldado de una forma indudable. La ejerció un rato. Después, entre los problemas del Atletico, pasó a lateral y luego, al descanso, al centro de la zaga. De menos a más. Por debajo de todo este curso.

CARRASCO (4): En 80 minutos, la única ocasión del Atlético fue un saque de esquina suyo que no iba ni a portería. Es el resumen de cómo jugó el Atlético, del que fue víctima el extremo izquierdo, sin la ocasión de desbordar como suele -no lo hizo-, salvo cuando conectó en alguna oportunidad con Joao Félix. Fue sustituido al intermedio.

MARCOS LLORENTE (6): Descartado por Zidane y transformado por Simeone en un fenómeno ofensivo impactante, fue de los pocos que sostuvo parte de su nivel en el derbi. No fue el de siempre, sin duda, ni siquiera se acercó, sin la capacidad para romper en el espacio como hace siempre, pero al menos sí desbordó alguna vez. Con 1-0 le regaló el 1-1 a Lemar, que falló lo que nunca se falla.

HÉCTOR HERRERA (4): La novedad del once. Por delante de un indiscutible -hasta ahora- como Saúl, al que relegó al banquillo. Es una demostración de la evolución del futbolista y de la confianza que ya sí tiene en él Simeone. No fue su partido. Su resbalón en el marcaje a Casemiro en el 1-0 marcó su encuentro. Una circunstancia involuntaria, pero decisiva. Agobiado en el medio y superado por la línea del medio campo madridista fue reemplazado al intermedio.

KOKE (4): Su momento actual exige más de lo que propuso en el derbi, superado por el centro del campo rival, sin la presencia en la creación, en el liderazgo ni en el pase de partidos precedentes en toda esta temporada. No manejó el ritmo del partido. Y sufrió.

JOAO FÉLIX (5): Su cambio a la hora de partido fue más que sorprendente. Con 1-0 en contra, si alguien se había salvado en el primer tiempo había sido él, porque asumió más responsabilidad que ninguno de sus compañeros con el balón, cuando surgió entre líneas. No fue su mejor partido, ni se acercó siquiera, pero fue el activo más consistente hasta que se fue. Su enfado fue visible.

LUIS SUÁREZ (4): No está en su mejor versión, por momentos se le nota lento, cuando necesita conducir para generar la ocasión, pero nada de eso fue tan determinante en su partido como lo desasistido que estuvo durante los 72 minutos que disputó. Él marca la diferencia en el área. Ni la tocó casi en ese lugar tan determinante. Fue sustituido por Geoffrey Kondogbia.

---------------------------------------------------------------

LEMAR (4): Fue uno de los recursos a los que acudió Simeone para el segundo tiempo. A los 18 segundos vio una tarjeta amarilla, luego mejoró en cuanto a presencia. No acertó en la mejor ocasión del Atlético con 1-0 en contra. El centro de Llorente era una invitación al 1-1 en el segundo palo. No necesitó ni pararla Courtois. Era el minuto 55.

CORREA (5): Animoso como siempre, revoltoso en el área contraria y sin ocasiones desde su entrada al intermedio. Una falta sobre Kroos cuando se disponía al remate evitó probablemente el 2-0 al inicio del segundo tiempo.

LODI (4): Su entrada al campo fue con dos errores estrepitosos. Los mejoró con un centro para el cabezazo de Saúl Ñíguez, en una de las mejores oportunidades de su equipo. No está en su nivel.

SAÚL (6): Inesperado suplente, por esa condición de indiscutible que siempre ha tenido en los últimos años en el Atlético, entró a la hora de partido en lugar de Joao Félix. Suya fue la mejor ocasión del conjunto rojiblanco, ya con 2-0, con un cabezazo que repelió Courtois.

KONDOGBIA (s.c.): El último cambio. Entró por Luis Suárez cuando el encuentro ya estaba decidido. Iñaki Dufour