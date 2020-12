Sudamericanos en Europa: Almirón 'madruga' al West Brom y Udinese vence con sabor argentino

Miguel Almirón (Paraguay) y Joelinton (Brasil): El volante paraguayo necesitó sólo 19 segundos para abrir el marcador en el triunfo del Newcastle ante West Brom (2-1), estrenándose como goleador en la presente temporada de la Premier League.

'Miggy' puso el 1-0 en el marcador (1) aprovechando un fallo en el marcaje del cuadro rival para colarse sólo en el área y disparar a placer tras recibir un balón raso del brasileño Joelinton.

Almirón llegó así a diez tantos en 65 partidos disputados con las 'Urracas'.

El 'guaraní', que se mantiene como titular en el equipo de Steve Bruce, jugó 86 minutos antes de salir de cambio por DeAndre Yedlin.

Por su parte, Joelinton completó los 90 minutos registrando su segunda asistencia de la campaña.

El triunfo permitió que el Newcastle remontara en la clasificación para ubicarse en el puesto 11 de la tabla con 17 unidades.

Rodrigo De Paul, Roberto Pereyra e Ignacio Pussetto (Argentina): El Udinese se impuso al Torino (3-2) para extender su racha ganadora a tres victorias al hilo gracias a una importante contribución albiceleste, con tantos de Rodrigo De Paul y Pussetto y dos asistencias del 'Tucu'.

'Nacho' Pussetto abrió el marcador (24) de derechazo un tras superar al arquero en un mano a mano.

El atacante hiló su segundo partido marcando para llegar a tres goles en siete partidos disputados en la Serie A.

Ya en la segunda parte (54), Rodrigo De Paul aumentó la ventaja visitante a 2-0 de un trallazo a la escuadra desde el borde del área tras recibir un balón en corto del 'Tucu' Pereyra.

"En el campo siempre estoy al lado de un amigo como el 'Tucu' con el que me divierto mucho y con el que siempre me entiendo mejor; el gol de hoy es más mérito suyo que mío", reconoció el capitán del Udinese tras el encuentro.

Con 20 minutos por jugarse, y ya cuando el Torino había logrado una igualada transitoria 2-2 en menos de dos minutos, el macedonio Ilija Nestorovski marcó el tanto de la victoria con un disparo desde el borde del área chica tras recibir un balón retrasado de Pereyra.

"Estoy feliz por el resultado, pero no por esos dos minutos que absolutamente no se deben repetir; no es nada que no se pueda solucionar trabajando en ello", apuntó De Paul.

Nicolás González (Argentina): El volante de 22 años volvió a la actividad tras superar una lesión para firmar un tanto en la goleada del Stuttgart ante el Borussia Dortmund (5-1).

González saltó a la cancha con poco más de 20 minutos por disputarse (67) para poner el 5-1 definitivo en tiempo de compensación (91)tras superar a Roman Burki en un mano a mano.

El ex de Argentinos Jrs. llegó a cuatro goles en seis encuentros de la Bundesliga.

Por su parte, el centrocampista argentino Mateo Klimowicz volvió a la titularidad después de un mes, manteniéndose 88 minutos en el terreno de juego.

Junior Messias, Eduardo Henrique (Brasil) y Lisandro Magallán (Argentina): El Crotone cosechó su primer triunfo en Serie ante el Spezia (4-1), rival directo por la permanencia, luego de once jornadas.

El atacante brasileño Junior Messias firmó un doblete, poniendo fin a una sequía de seis jornadas sin ver puerta, mientras Eduardo Henrique celebró su primera titularidad en la Serie A estrenándose como goleador.

El volante brasileño se mantuvo en el terreno de juego durante 83 minutos antes de ser sustituido por Giuseppe Cuomo.

Por su parte, el defensor argentino Lisandro Magallán repitió como titular y disputó 74 minutos.

pnv/mcd