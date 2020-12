Sergio Pérez: "Es mi última carrera con el equipo y quiero un gran resultado"

EFE/EPA/FIA/F1

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- El mexicano Sergio Pérez, que al penalizar por cambiar el motor del Racing Point arrancará decimonoveno este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Yas Marina que es su "última carrera con el equipo" y que quiere "un gran resultado".

"Esta fue mi última sesión de calificación con el equipo y fue definitivamente algo emocional. Fue una pena que no pudiéramos hacer la calificación de forma normal, pero no tenía ningún sentido gastar neumáticos cuando sabíamos que íbamos a salir de igual manera desde el fondo de la parrilla", manifestó 'Checo', que, tras convertirse en brillante ganador el pasado domingo en el Gran Premio de Sakhir (Baréin) es cuarto en el Mundial, con 125 puntos.

"Creo que tenemos un ritmo realmente potente este fin de semana y me sentí estupendamente en mi vuelta de la Q1 (primera ronda), así que estoy seguro de que, en condiciones normales, hubiésemos estado en condiciones de luchar por un muy buen resultado", opinó Sergio, nacido hace 30 años en Guadalajara y que, aunque parezca inverosímil, salvo una llamada de última hora de Red Bull, se tomarán un año sabático en F1 en 2021.

"Sabíamos que íbamos a penalizar así que nos centramos exclusivamente en asegurarnos de que tenemos un buen paquete para la carrera de mañana", explicó el bravo piloto tapatío, a quien sustituirá, en un equipo que pasará a denominarse Aston Martin, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), decimotercero en la calificación de este sábado y que ocupa esa posición en el Mundial.

"El objetivo es trabajarnos el camino hasta la zona de puntos, porque se demostró lo apretada que va a estar la lucha por la tercera plaza en el Mundial de constructores", advirtió el mexicano después de la calificación.

"Mi nueva unidad de potencia es un par de décimas más rápida por vuelta que aquellas que están a punto de acabar su vida, lo que debería suponer alguna pequeña ventaja en carrera", opinó 'Checo', primer mexicano que gana una carrera de Fórmula Uno desde que lo hiciera por última vez Pedro Rodríguez -único, junto a él en lograrlo- hace cincuenta años en el Gran Premio de Bélgica de 1970.

"McLaren tiene a los dos coches en el 'top 10' y Renault puede elegir neumáticos, así que la de mañana será una carrera larga, en la que puede pasar cualquier cosa", opinó.

"Estoy asimilando que la del domingo será mi última carrera con el equipo. Estoy decidido a irme de aquí en todo lo alto, con una gran resultado para mí y para todo el mundo en el equipo. Hay mucho por decidirse aún y ya estoy con ganas de que llegue la carrera de mañana", comentó 'Checo' este sábado después de la calificación para el Gran Premio de Abu Dabi.