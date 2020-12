Primera 'pole' del año para Verstappen y en el último GP, en Abu Dabi

"Una motivación para terminar a lo grande": Max Verstappen (Red Bull) tuvo que esperar al 17º y último Gran Premio de Fórmula 1 del año 2020, en Abu Dabi, para conseguir su primera 'pole position' de la temporada este sábado.

En la última calificación del año, el neerlandés superó en menos de una décima a los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas y del siete veces campeón del mundo británico, Lewis Hamilton, de vuelta a los circuitos tras perderse el anterior GP, la semana pasada, por covid-19.

"Nos hemos acercado poco a poco durante toda la temporada y hemos fallado en algunos momentos, así que es bueno estar en esta posición por una vez", dijo Verstappen. "Es una motivación para terminar a lo grande".

Las estadísticas juegan a su favor: seis de las once carreras en el circuito de Yas Marina se ganaron desde la 'pole', de forma sistemática estos últimos cinco años. Una ventaja por tanto para el neerlandés, que firmó este sábado su tercera 'pole' en la categoría.

Pero Bottas apuntó que él y su escudería nunca se habían sentido mejor 'calzados' que con los neumáticos blandos utilizados para buscar la 'pole' y que el ritmo de carrera de las 'Flechas de Plata' debería ser superior.

En cuanto a Hamilton, reconoció que tiene "problemas para recuperar el ritmo" después de su enfermedad, diagnosticada el 30 de noviembre y que le obligó a "guardar cama" la mayor parte de la semana posterior.

"No estoy al 100%. Lo noto todavía en mis pulmones. He perdido mucha energía y bastante peso", detalló el vigente campeón del mundo. "Pero no dejaré de ninguna manera que esto se interponga en mi camino. ¡Incluso pilotaría con un solo brazo!"

- 16 'poles' del motor Mercedes -

Además de este primera 'pole' para Verstappen y Red Bull, también es la primera vez esta temporada que el mejor tiempo del sábado no lo rubrica un motor Mercedes. La escudería ha conseguido quince 'poles' (Hamilton 10 y Bottas 5) y su cliente Racing Point una (con el canadiense Lance Stroll).

Y como no hay dos sin tres, también es la primera vez que las 'Flechas de Plata' no ocupan el primer puesto en Abu Dabi desde la introducción de los motores híbridos en 2014.

Otro británico, Lando Norris (McLaren), acompañará a Hamilton en la segunda línea el domingo, a las 17h10 locales (13h10 GMT), en el circuito de Yas Marina.

Por detrás les seguirán el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el español Carlos Sainz Jr (McLaren), el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) y Stroll.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que quedó 9º este sábado, perderá tres puestos por la sanción que recibió al provocar un choque en la salida del GP de Sakhir la semana pasada.

Una sanción que agradecen los franceses Pierre Gasly (AlphaTauri) y Esteban Ocon (Renault) y el australiano Daniel Ricciardo (Renault), 10º, 11º y 12º este sábado.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que aún no tiene asiento para la próxima temporada y que ganó el último gran premio en Baréin, y el danés Kevin Magnussen (Haas), que disputa su último GP, partirán desde las últimas posiciones de la parrilla por cambiar varios elementos de sus motores, más allá del límite permitido por temporada.

En Haas, el brasileño Pietro Fittipaldi, de 24 años, disputa su 2º Gran Premio en sustitución del francés Romain Grosjean, lesionado en un accidente hace casi dos semanas. Fittipaldi quedó 19º.

