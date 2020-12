Portaltic.-Cómo puede ayudar la tecnología a encontrar obras de arte perdidas

03/12/2020 Missing Masterpieces POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SAMSUNG



MADRID, 12 (Portaltic/EP)



Las obras de arte pueden desaparecer por diferentes razones, ya sea porque fueron olvidadas, mal etiquetadas o incluso robadas, pero en muchas ocasiones estos tesoros vuelven a resurgir en lugares inesperados, por lo que es importante no dejar de buscar estas piezas y hacer todo lo posible por encontrarlas, por ejemplo con el uso de la tecnología.



Uno de los aspectos clave a la hora de encontrar obras de arte perdidas es el uso de 'software' de reconocimiento de imágenes, es decir, buscar en Internet imágenes que coincidan con los cuadros, una técnica que, entre otras cosas, ha ayudado a encontrar piezas que usuarios trataban de vender de forma 'online'.



Sin embargo, la tecnología puede ir más allá y, por esa razón, la compañía tecnológica Samsung ha lanzado una colección digital de las obras de arte más emblemáticas del mundo que están desaparecidas con la exposición 'Missing Masterpieces'.



Los usuarios pueden disfrutar de esta exposición gracias al televisor de Samsung The Frame, que al apagarse activa su modo Arte transformando la pantalla en un marco y que, gracias a la tecnología QLED, muestra los colores de las obras de arte originales en alta definición.



ENCONTRAR OBRAS DE ARTE PERDIDAS SIN SALIR DE CASA



El objetivo de 'Missing Masterpieces' es utilizar el poder de la tecnología para que los usuarios puedan disfrutar de obras de arte desaparecidas, ya que no podrían hacerlo de otra forma, así como para que ayuden en su búsqueda directamente desde el salón de sus casas.



En este sentido, los amantes del arte pueden ayudar a la recuperación de estas piezas compartiendo teorías, consejos o incluso posibles pistas sobre el lugar en el que se encuentran utilizando el televisor The Frame y las redes sociales con el 'hashtag' #MissingMasterpieces.



"Esta exhibición es única porque es la primera exhibición virtual de arte perdido, una exhibición que sería imposible fuera del reino virtual, porque faltan todos los objetos que contiene", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el doctor Noah Charney, experto en delitos de arte y fundador de la Asociación para la Investigación de los Crímenes contra el Arte (ARCA), quien además ha seleccionado las obras que aparecen en la exposición.



Además, la exposición 'Missing Masterpieces' permite que los usuarios puedan experimentar y aprender más sobre las pinturas perdidas más sorprendentes, algunas de las cuales puede que nunca se lleguen a recuperar.



"El arte es para el disfrute de todos y tenemos la responsabilidad colectiva de proteger y preservar nuestra cultura para generaciones futuras", ha indicado a Europa Press Nathan Sheffield, portavoz de Samsung Europa en el área de Visual Display.



"Queremos democratizar la conexión que el arte ofrece a todos y conseguir la ayuda del público para que esto suceda aprovechando el poder de la tecnología tiene para conectar a las personas", ha señalado Sheffield. "Por eso, estamos uniendo a las personas para buscar obras de arte perdidas desde la comodidad de sus salones utilizando The Frame y las redes sociales", ha añadido.



MISSING MASTERPIECES



La exposición incluye doce obras de arte perdidas, entre ellas 'Vista de Auvers-sur-Oise' de Paul Cézanne, que desapareció cuando unos ladrones aprovecharon la celebración del Año Nuevo en 1999 para robarla, así como 'Chloe & Emma' de Barbora Kysilkova, que fue robada a plena luz del día en un museo de Noruega y otras obras de artistas como Monet y Van Gogh.



Las 12 piezas de la exposición están disponibles de forma gratuita para los usuarios del televisor The Frame a través del catálogo de la Tienda de Arte.



'Missing Masterpieces' estará disponible durante tres meses, desde el 12 de noviembre de 2020 hasta el próximo 10 de febrero de 2021.