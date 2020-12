Piden a la población de Panamá autoconfinarse ante fuerte repunte de la covid

En su boletín diario, el Ministerio de Salud reportó 2.355 nuevos casos de la enfermedad, la tercera cifra más alta en este mes de diciembre, que está registrando récords de nuevos contagios en el país y porcentajes de positividad de hasta 21,8 %. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 11 dic (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá pidieron este viernes a la población tratar de autoconfinarse para no exponerse a la covid-19, que registra un fuerte repunte en este país que acumula ya 187.779 casos confirmados y 3.309 muertes desde marzo pasado.

En su boletín diario, el Ministerio de Salud reportó 2.355 nuevos casos de la enfermedad, la tercera cifra más alta en este mes de diciembre, que está registrando récords de nuevos contagios en el país y porcentajes de positividad de hasta 21,8 %.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, hizo un llamamiento a la población "a tratar de autoconfinarse para no exponerse al riesgo de contagiarse y evitar las aglomeraciones" ante la escalada de los casos precisamente cuando vienen las fiestas navideñas.

Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes, registra desde la primera semana de noviembre pasado un "repunte" de la covid que las autoridades han vinculado a la apertura casi plena de la economía a partir del 12 de octubre tras más de siete meses cerrada y al desorden de una minoría de la población.

Las autoridades han endurecido las sanciones y las medidas contra el coronavirus con la ampliación del toque de queda nocturno y la prohibición de venta de licor en esas horas en las provincias de Panamá, donde está la capital, y la contigua Panamá Oeste -que aglutinan a casi la mitad de la población del país- y han asegurado que quieren evitar un nuevo cierre de la golpeada economía.

"No puede ser que después de tantos sacrificios, la decisión que debemos tomar ahora sea cerrar" de nuevo las actividades económicas, dijo este viernes el presidente, Laurentino Cortizo, tras vaticinar que vendrán "días y semanas completamente complicados" y pedir a la población máximo cuidado.

LAS CIFRAS DE LA COVID

Las autoridades reportaron este viernes 2.355 nuevos casos y 22 muertes por la covid, que elevaron hasta 187.779 los contagios confirmados y a 3.309 las muertes por la enfermedad desde el pasado marzo.

Hay 1.434 pacientes hospitalizados, 172 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 1.262 en sala general, mientras que 23.290 se encuentran aislados en sus casa y otros 676 en hoteles-hospital.

En las últimas 24 horas se aplicaron 13.769 pruebas que arrojaron un porcentaje de positividad de 17,1 %, mientras que el acumulado de test desde marzo llegó a 1.034.667.

La mayoría de las muertes se siguen registrando en las personas de 60 o más años, con 2.468 de las 3.309 acumuladas.

"Para Panamá la covid-19 se ha convertido en la primera causa de muerte para personas de 60 y más años. Si bien mantenemos una tasa de letalidad inferior al promedio regional (1,8 %), al revisar mortalidad vemos que estamos por encima del promedio (71,5)", dijo a Efe el representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Gerardo Alfaro.