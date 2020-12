Papa Francisco.- El Vaticano pondrá en marcha un plan de vacunación contra la Covid-19 en los primeros meses de 2021

ROMA, 12 (EUROPA PRESS)



El Vaticano pondrá en marcha un plan de vacunación contra la Covid-19 en los primeros meses de 2021 de la que se podrán beneficiar tanto los trabajadores como todos residentes del pequeño Estado del Vaticano, entre ellos el Papa.



En total, el territorio de la Santa Sede cuenta con unos 800 residentes efectivos, si bien los empleados que trabajan en alguno de los organismos de su jurisdicción suman cerca de 3.000.



Así lo ha confirmado el nuevo director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernatorado del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli, en una entrevista con los medios de comunicación de la Santa Sede.



Arcangeli ha revelado que, de momento, se han reservado vacunas de compañía farmacéutica Pfizer cuya eficacia se ha demostrado en el 95% de los casos. "Actualmente esta vacuna es la única que está en proceso de aprobación por las Autoridades sanitarias europeas y de EEUU. Como ya se sabe, en Inglaterra ya han comenzado la vacunación con este producto", ha asegurado.



En todo caso, no ha descartado que en el futuro puedan "ser introducidas otras vacunas producidas con métodos diversos yras haber evaluado su eficacia y plena seguridad".



De momento, de la campaña de vacunación serán excluidos los menores de 18 años ya que, según ha destacado Arcangeli, no hay en la actualidad estudios "que incluyan a este grupo de edad". Además, también ha aclarado que "para las personas alérgicas siempre es aconsejable una evaluación médica antes de someterse a cualquier tipo de vacunación".



Arcangeli ha dejado claro que "solo a través de la inmunización generalizada de la población se pueden obtener beneficios reales en términos de salud pública" y poder así "controlar la pandemia". La vacuna no será obligatoria, pero se ofrecerá "a todos los residentes, empleados y sus familias la oportunidad de vacunarse contra esta temida enfermedad", ha confirmado Arcangeli.