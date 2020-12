Papa Francisco.- El Papa avisa a los líderes mundiales a los 5 años del Acuerdo de París: "Ha llegado el momento de un cambio"

ROMA, 12 (EUROPA PRESS)



El Papa ha alertado de que ha llegado el momento de "un cambio de rumbo" que traiga consigo un modelo socioeconómico más sostenible cuando se cumplen cinco años del acuerdo de París que comprometió a 195 países a reducir el calentamiento global por debajo de los 1,5° grados con relación a la era pre-industrial.



"Ha llegado el momento de un cambio de rumbo. No robemos a las nuevas generaciones la esperanza en un futuro mejor", ha señalado el Papa en un video mensaje dirigido a la cumbre virtual destinada a redoblar esfuerzos con el medio ambiente y a impulsar un nuevo acuerdo en vista de la COP26, que tendrá lugar en noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia.



Los firmantes del acuerdo de París deben realizar antes de que termine este año una revisión del estado de cumplimiento de sus compromisos. Pero solo unos veinte países, que representan menos del 5% de las emisiones mundiales, han dado este paso.



EMISIONES NETAS CERO



En la cumbre virtual organizada por las Naciones Unidas, Reino Unido y Francia, junto con Chile e Italia, el Papa ha anunciado una nueva estrategia del Vaticano para reducir a cero las emisiones netas antes de 2050.



De este modo, ha asegurado que además de cumplir con una ruta de crecimiento sostenible con bajas emisiones de carbono, el Vaticano también impulsará un cambio en la cultura.



Así, ha aseverado que la Santa Sede se compromete a "promover una educación para la ecología integral" pues, para asegurar el éxito a largo plazo, "las medidas políticas y técnicas deben unirse con un proceso educativo que favorezca un modelo cultural de desarrollo y de sostenibilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y el ambiente".



Desde hace años, el territorio del Vaticano es en sí mismo un modelo sostenible donde priman las fuentes renovables y se favorecen los métodos de transporte eléctrico. Por poner un par de ejemplos, la nueva iluminación de la bóveda de la Capilla Sixtina permite reducir los costes de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 60% y en los Jardines del Vaticano se ha eliminado en solo tres años el uso de pesticidas de origen químico.



Sin embargo, el compromiso de la Santa Sede no se inserta en la tónica general. Entre los países que se han comprometido a la descarbonización de sus economías para mediados de siglo, no se encuentran ni Estados Unidos, ni China, ni India, los Estados con la cantidad de emisiones más altas del mundo.