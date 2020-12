Nuevo presidente de la Liga Mx aspira a que la entidad emule a la Premier

Fotografía cedida por la Liga Mx de Mikel Arreola el 6 de diciembre de 2020 en Ciudad de México (México). EFE/Liga MX/SOLO USO EDITORIAL

México, 12 dic (EFE).- Mikel Arriola, nuevo presidente de la Liga Mx, aseguró este sábado que aspira a que la institución que presidirá a partir de enero de 2021, supere a la Premier League inglesa, campeonato que admira por la forma en la que ha mejorado el fútbol mundial.

"Me parece que la Premier de Inglaterra lo ha hecho bien, me gustaría ser mejor que la Premier, fue la primera que empezó con reformas estructurales en materia de comercialización, de profesionalización de equipos y la que ha permeado mejores prácticas en el fútbol a nivel mundial", explicó a Efe.

Arriola, un servidor público especializado en finanzas públicas, fue anunciado el lunes pasado como el sustituto de Enrique Bonilla en la presidencia de la Liga Mx.

"Me gustaría aprender de la Premier a maximizar activos y comercializar los activos de forma total como lo hicieron ahí, tener llenos los estadios todos los días de partido", añadió Arriola, quien aspiró a la alcaldía de Ciudad de México en 2018.

Entre los problemas con los que se encontrará Arriola a partir de enero está una baja en la asistencia en los estadios de la Liga Mx desde 2015, de acuerdo con datos de El Míster, página especializada en negocios deportivos.

El antiguo director del Instituto Mexicano del Seguro Social planea que los aficionados retornen a los estadios en cuanto la pandemia de la covid-19 lo permita al procurar un ambiente familiar y combatir a las barras que en los últimos años protagonizaron incidentes violentos en Monterrey y San Luis Potosí.

"Busco que en los estadios haya un ambiente familiar, que puedas llevar a tus hijos de forma tranquila. Cuando era niño iba al estadio con mi papá y a lo único que me dedicaba era a comer papas y refrescos, a veces lo lograba, era un ambiente amable, debemos lograr eso en todos los estadios", explicó.

Otra de las metas de Arriola en la Liga Mx será diversificar los ingresos de los equipos de la Liga Mx para que los reinvertan en las fuerzas básicas y que eso a la larga mejore el espectáculo en el terreno de juego.

La primera forma en la que Arriola pretende aumentar los ingresos de los clubes mexicanos será conquistar el mercado de Estados Unidos en donde según sus cálculos hay 33 millones de mexicanos.

"Si entramos de forma efectiva al mercado estadounidense estaríamos dando el paso en escala más importante en la historia de la liga mexicana, tomaríamos otra dimensión como organización y los clubes en cuanto a valor económico, incluso recibirían propuestas de inversión importantes", expresó.

Para entrar a Estados Unidos se apoyará en Enrique Bonilla, quien el lunes fue presentado como el encargado de las relaciones internacionales de la Liga Mx.

Otro de los focos en los que se concentrará Arriola será en mejorar la transparencia de la Liga Mx ante las autoridades del país, que en los últimos años han puesto la mira para prevenir y perseguir operaciones irregulares en el balompié.

"Debemos tener un control y orden corporativo, impedir que los equipos contraten más deuda que el flujo de ingreso que tienen como lo hacemos en la segunda división", concluyó.