Momento para consolidar posiciones

El defensa del Villarreal, Raúl Albiol (i), despeja el balón ante el delantero del Betis, Borja Iglesias. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Sevilla/Villarreal (Castellón), 12 dic (EFE).- El Betis se presenta el domingo en el Villamarín con la clara intención de enlazar un triunfo al logrado la pasada semana ante Osasuna (0-2) y consolidarse en la pelea por puestos europeos, pero el Villarreal acude a Sevilla necesitado de ganar tras tres empates seguidos que le hacen peligrar en su privilegiada tercera plaza.

El equipo verdiblanco rompió en Pamplona una racha de tres derrotas seguidas en las que, además, acumuló once goles en contra, por lo que la victoria frente al equipo navarro tuvo el doble valor de conseguirla sin encajar un tanto.

El entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, ha asegurado que tras lo sucedido el pasado domingo ha vivido "una semana normal" aunque también ha reconocido que es distinto comenzarla tras una victoria y, en alusión a la aparición de una plataforma accionarial que busca un relevo en la dirección del Betis, ha puntualizado que la plantilla no mira "qué puede pasar en el interior del club".

Para recibir al equipo que dirigió durante cinco temporadas, Pellegrini recupera a su compatriota Claudio Bravo tras superar la lesión que lo ha apartado de la portería en los dos últimos partidos, mientras que el central brasileño Sidnei Rechel padece unas dolencias físicas que se produjo en un entrenamiento de esta semana.

De todas formas, en esa posición de la defensa ya puede contar con el argelino Aïssa Mandi tras estar de baja las últimas semanas al dar positivo en unos test de coronavirus.

Los que seguirán una semana más de baja son los centrocampistas Sergio Canales y Víctor Camarasa, quienes siguen con sus respectivos procesos de recuperación de lesiones de larga duración.

En cuanto a la alineación titular del domingo, se plantea la incógnita de si mantendrá la misma de Pamplona o hará cambios, entre los que podría estar la presencia del portero chileno y la del delantero Borja Iglesias, que se reencontró con el gol tras once meses.

En cualquier caso, parece que el planteamiento táctico para fortalecer la defensa funcionó ante Osasuna y que esa sería la base del equipo ante el Villarreal, rival que viaja a Sevilla con la intención y la necesidad de mantener su buena racha de resultados, marcada por los catorce partidos consecutivos que el equipo lleva sin perder, pero también por los tres empates en los últimos encuentros de LaLiga.

Su racha de resultados no le ha hecho perder posiciones de Liga de Campeones, pero sí ventaja respecto a sus perseguidores, por lo que la idea es no dar ventaja a uno de ellos como es el Betis, al que se dejaría alejado con un triunfo en el Benito Villamarín.

A favor del equipo de Unai Emery juega que el equipo no acumula la fatiga de un duelo intersemanal ya que el encuentro ante el Qarabag de la Liga Europa fue suspendido este jueves por los casos de covid-19 en el equipo azerí.

En el capítulo de bajas, el Villarreal cuenta con las de los delanteros Carlos Bacca y Paco Alcácer, la del centrocampista Moi Gómez y la del defensa Alberto Moreno.

Las ausencias de Bacca y Alcácer dejan al equipo tocado en el ataque, lo que hace que las dudas radican en saber si seguirá Gerard Moreno como el punta de referencia o puede apostar por el joven Fer Niño.

Por ello, la posible alineación podría estar integrada por Sergio Asenjo como portero y con una defensa formada por Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Pervis Estupiñán.

En el centro del campo formarán Vicente Iborra, Manu Trigueros y Dani Parejo; a los que acompañarían en ataque Samu Chukwueze o Take Kubo por la derecha, Alfonso Pedraza por la izquierda y Gerard Moreno como delantero referente.

De apostar por el joven Fer Niño arriba, Gerard Moreno pasaría a recuperar la banda derecha.

- Alineaciones probables:

Betis: Claudio Bravo; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Ruibal, Guido Rodríguez, William Carvalho, Guardado; Fekir y Borja Iglesias.

Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau, Estupiñán; Iborra, Trigueros, Parejo; Chukwueze, Pedraza y Gerard.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (Comité Madrileño).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 16.15 (CET) (15.15 GMT).

-----------------------------

Puestos: Betis (8º. 15 puntos). Villarreal (3º. 21 puntos).

La clave: Para el Betis, mantener la seriedad defensiva como base para buscar el triunfo. Para el Villarreal, reencontrar su olfato goleador.

El dato: El Betis ganó en diez de las veinte visitas del Villarreal.

Las frases: Pellegrini: "El Villarreal ha crecido y se ha reforzado muy bien".

El entorno: El retorno del Betis al estadio Benito Villamarín llega con mas tranquilidad deportiva tras el triunfo en Pamplona, pero convulso en el apartado accionarial al surgir un grupo liderado por Lorenzo Serra Ferrer crítico con los actuales gestores a poco mas de una semana para que se celebra la junta general ordinaria del club.