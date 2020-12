María Pombo enamora con su look premamá a pocos meses de dar a luz

13/10/2020 María Pombo, radiante tras su entrevista en "El Hormiguero" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



María Pombo y Pablo Castellano son una de las parejas de influencers más reconocidas a nivel nacional y lo cierto es que todo lo que suben a sus redes sociales se convierte en oro. En esta ocasión, ha sido María Pombo quien nos ha enamorado con una publicación en su perfil de Instagram en la que no solo muestra su tripita de embarazada, sino que nos enseña el look que ha elegido para este sábado frío en la capital.



Como bien sabemos, María Pombo tiene un gusto exquisito por sus prendas de vestir y son muchas las tendencias que causa con cada conjunto que cuelga en sus redes sociales. De esta manera, la mujer de Pablo Castellano ha elegido un vestido de lana ajustado, con el que se le marca la tripa de embarazada, de color marrón oscuro y un chaleco largo del mismo tejido en color negro.



Lo que más nos ha conquistado ha sido la sonrisa que se oculta detrás de la mascarilla, que refleja el gran momento que está viviendo la influencer junto a su marido, que pronto tendrán a Martín en sus brazos.



Hace unas semanas, la influencer confesaba a todos sus seguidores que le apenaba no tener más fotos embarazada porque las echaría de menos cuando Martín nazca, pero aseguraba que se veía demasiado mal como para subirlas. Parece que María ha cambiado de opinión y ha subido esta maravillosa fotografía con la que nos ha enamorado en este sábado.