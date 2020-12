María Jiménez se moja en la polémica entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

04/03/2020 María Jiménez habla de sus orígenes por primera vez en televisión. MADRID, 12 (CHANCE) Isabel Pantoja lleva ocupando las portadas de la prensa del corazón durante toda su vida, en especial desde la trágica muerte de Paquirri, pero lo cierto es que no habíamos visto cosa igual desde las emisiones de 'Cantora: la herencia envenenada'. Desde que su hijo atacase públicamente a su madre y dijese todo lo que había descubierto de la cantante, su nombre suena más fuerte que nunca. Son muchos los que se posicionan al lado del dj, pero muchos otros aseguran que lo que se está haciendo con la artista es una caza de brujas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 12 (CHANCE)



Isabel Pantoja lleva ocupando las portadas de la prensa del corazón durante toda su vida, en especial desde la trágica muerte de Paquirri, pero lo cierto es que no habíamos visto cosa igual desde las emisiones de 'Cantora: la herencia envenenada'. Desde que su hijo atacase públicamente a su madre y dijese todo lo que había descubierto de la cantante, su nombre suena más fuerte que nunca. Son muchos los que se posicionan al lado del dj, pero muchos otros aseguran que lo que se está haciendo con la artista es una caza de brujas.



En esta ocasión, María Jiménez ha acudido al programa 'Viva la vida' esta tarde para promocionar su disco por todo lo alto y Emma García le ha preguntado por la actualidad... y la actualidad es, Isabel Pantoja. Aunque la contestación ha sido breve, la cantante de 'Se acabó' ha sido bastante tajante: "Que vaya al psicólogo. No entiendo a ninguno de los dos, pero menos entiendo a la madre, tiene que haber sido más sabia, haber templao la muleta y haberle dicho 'hijo, ven pa' ca, vamos a hablar. El tiempo no todo lo cura".



De esta manera, María Jiménez ha hablado alto y claro sobre el conflicto que están teniendo Kiko Rivera e Isabel Pantoja en la actualidad... algo que no solamente ha sorprendido a todos los espectadores, sino que ha dejado de piedra a todos los artistas del panorama nacional.