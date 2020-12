Lydia Lozano, la colaboradora más intensa de televisión, cumple 60 gloriosos años

MADRID, 12 (CHANCE)



Lydia Lozano es la esencia de Sálvame, digan lo que digan. La periodista se ha convertido en un personaje público de la prensa del corazón que lo da todo por sus informaciones y pelea con quien haga falta con tal de defender su verdad, aunque a veces esto le pasa factura. Es un todoterreno de la televisión, sin ella quizás el programa perdería a uno de los pilares fundamentales que alimentan a los espectadores cada tarde, y es que Lydia es televisión.



La colaboradora más mediática de los tiempos cumple hoy 60 años y, para desgracia suya, no podrá celebrarlo como siempre nos viene acostumbrando, por todo lo alto. Ya sabemos que además de curranta, es una mujer que le encanta la noche, siempre y cuando está bien acompañada y las celebraciones. Este año por las restricciones del Covid no podrá hacer la fiesta de sus sueños, pero estamos completamente seguros de que esperará al año que viene para gritar y festejar su edad.



Si bien hemos dicho que la televisión es Lydia Lozano, también diremos que el precio que paga por ello es muy alto. La colaboradora ha tenido rachas muy malas con sus compañeros de programa, en las que el sufrimiento se apoderaba de ella y no podía articular palabra delante de la cámara. Aún así, Lydia Lozano nos ha dado momentos buenísimos que quedarán para siempre en la historia de la televisión.



60 años y toda una vida rodeándose de personajes públicos, de cámaras, de focos, de maquillaje y de peluquería... Así es Lydia Lozano, una mujer que adora el medio, pero que también se muere por esos momentos personales con la gente que la quiere tal y como es. Por eso, Lydia, te mandamos nuestras más sinceras felicitaciones y esperamos que pases un día maravilloso con tu gente.