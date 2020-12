Los veintisiete supervivientes de la Vendée Globe ya navegan en el Índico

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- La retirada a última hora del viernes del 'Newrest' de Fabrice Amedeo y el cruce este mediodía (12:32 horas) del Cabo de Buena Esperanza del 'Stark' del finés Ari Huusela, último clasificado, son las notas destacadas de la 34ª jornada de navegación de la Vendée Globe (Vuelta al Mundo en Solitario).

Frabrice Amedeo comunicaba su retirada, la sexta de la prueba, a última hora del viernes al ser imposible reparar sus dos ordenadores de a bordo y no querer correr riesgos en el Océano Sur. Puso rumbo a Ciudad del Cabo y está a 60 millas (110 km) de la llegada.

El cruce del Cabo de Buena Esperanza del 'Stark' de Ai Huusela, vigésimo séptimo y último clasificado, significa que toda la flota está ya en el Índico Sur.

Los suaves vientos que afectan a la cabeza de la flota a 600 millas (1.100 km) al Suroeste del cabo Leeuwin (Australia) han comprimido el grupo de cabeza y la diferencia entre el primer clasificado, el 'Apivia' de Charlie Dalín, y el décimo, el 'Prysmian Group' del italiano Giancralo Pedote, es de solo 400 milas (750 km).

Dalín ha optado por el descenso hacia el Sureste y se ha colocado en la latitud 45ªSur y ahora navega a una media de 16 nudos (30 km/h). Con esta maniobra ha logrado frenar la pérdida de millas de los dos últimos días, ya que el 'LinkedOut' de Thomas Ruyant, navegando unas 20 millas (38 km) más al Norte, se ha colocado a solo 81 millas (150 km) y el tercer clasificado, el 'Maitre Coq IV' de Yannick Bestaven, está a 97 (180 km).

Detrás de ellos, el incombustible Jean Le Cam con su 'Yes we Cam' sin 'foils' es cuarto, pero ya a más de 200 millas (370 km), seguido del 'Apicil' de Damien Seguín y el 'Omia'de Benjmín Dutreux, otros dos IMOCA60 sin 'foils'.

El poderoso 'Charal' de Jérémie Beyou, que tres días después de la salida de la prueba, el 11 de noviembre, tuvo que volver a Les Sables d'Olonne para reparar daños en su timón y volvió a la carrera seis días después, el 17, ha alcanzado al grupo trasero de la flota y ya ha superado al 'Stark' y al 'Merci' de Sébastien Destremau.

"Quería volver a contactar con la flota antes del Cabo de Buena Esperanza. Para mí era importante lograr este objetivo y haberlo conseguido ya es una pequeña victoria", manifestó.

El 'One Planet One Ocean' de Didac Costa sigue progresando en un área relativamente tranquila a 980 millas (1.815 km) al Sur de Madagascar. Esta mañana puso rumbo Noreste para dejar la Zona de Exclusión de Hielos (ZEN) y acercarse a la borrasca que tiene delante para coger mejor viento. El actual es del Oeste, de solo 10 nudos (18 km/h), y eso le ralentiza.

Resultados y Clasificaciones al término 34ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

12/12/2020 (15:45 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 13.710 mn.(25.404 km)

Distancia al líder

.2. Thomas Ruyant (FRA)(F) Linkedout a 81 m.n

.3. Yannick Vestaben (FRA(F) Maitre Coq IV 97

.4. Jean Le Cam (FRA) Yes we Cam 222

.5. Damien Seguín (FRA) Apicil 230

...

18. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 2765 mn.(5120 km)

Abandonos (6)

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

-- Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 30/11/2020

-- Alex Thomson (GBR) (F) Hugo Boss 04/12/2020

-- Sebastién Simón (FRA) (F) Arkea Paprec 04/12/2020

-- Samantha Davies (GBR)/F) Initiatives 05/12/2020

-- Fabrice Amedeo (FRA)(F) Newrest 11/11/2020