La UE y el Reino Unido, ante un día decisivo para su futura relación

El representante del Gobierno británico en las negociaciones para el brexit, David Frost, abandona la residencia del embajador del Reino Unido en Bruselas, este sábado. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 12 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido afrontarán este domingo un día clave y determinante para su relación tras el Brexit, pues lo han marcado como fecha límite para tomar una decisión final sobre el futuro de su negociación, rodeada de pesimismo y bloqueada en las últimas jornadas.

El plazo del domingo se estableció en la reunión presencial que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, mantuvieron el miércoles en Bruselas.

Está por ver si lo que deciden es romper de manera definitiva el diálogo y asumir un Brexit sin acuerdo o si, por el contrario, las negociaciones de los últimos días han despejado el camino hacia un pacto y las partes aún ven posible alcanzar un convenio antes de fin de año.

Pese a las dudas, el pesimismo ha marcado las declaraciones de los líderes políticos en cada lado del Canal de la Mancha.

La presidenta de la Comisión afirmó en una rueda de prensa el viernes que las posiciones entre Londres y Bruselas siguen distanciadas en cuestiones "fundamentales", como la pesca y la competencia justa entre empresas europeas y británicas y el mecanismo para solventar las disputas sobre el hipotético pacto.

"Decidiremos el domingo si tenemos las condiciones para un acuerdo o no", señaló, y agregó que "de una forma o de otra, en menos de tres semanas será un nuevo inicio para viejos amigos".

También desde el Reino Unido, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que es "muy, muy probable" que Londres no pueda alcanzar un pacto posBrexit con la Unión Europea y deba optar por la "maravillosa" solución de comerciar según las normas generales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En declaraciones a la prensa durante una visita a Blyth (noreste de Inglaterra), aseguró que mantiene "la esperanza" de llegar a un acuerdo bilateral para la nueva fecha límite de mañana, pero admitió que persisten las diferencias en "cuestiones clave".

"Obviamente, sería diferente de lo que nos proponíamos conseguir, pero no me cabe duda de que este país puede prepararse y, como digo, salir en los términos" de la OMC, añadió.

El acuerdo sobre la futura relación entre Londres y Bruselas debe lograrse y ratificarse en el club comunitario y el Parlamento de Westminster antes de fin de año, pues el 1 de enero la legislación comunitaria habrá dejado de aplicarse en territorio británico y el Reino Unido se habrá convertido en un país tercero de manera definitiva.

Este jueves, la Comisión Europea publicó medidas de contingencia para que el club comunitario esté preparado ante la posibilidad de que el próximo 1 de enero no entre en vigor un acuerdo.

Las medidas, que no se aplicarán en Gibraltar, cubren los ámbitos de las conexiones y la seguridad aérea, del tráfico rodado y de la pesca.