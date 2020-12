La UE celebra el quinto aniversario del Acuerdo de París

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. EFE/EPA/JOHANNA GERON

Bruselas, 12 dic (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) celebraron este sábado el quinto aniversario del Acuerdo de París, un día después de haber pactado en una cumbre reducir las emisiones de CO2 en un 55 % en 2030.

"Feliz quinto aniversario al Acuerdo de París", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, mientras que el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, afirmó que "hace cinco años", ese pacto "marcó un histórico punto de inflexión".

El Acuerdo de París establece que el aumento de la temperatura media mundial a final de siglo debe quedar por debajo de los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, y recomienda no superar los 1,5 grados.

Michel y Sassoli destacaron que la UE "está liderando" la lucha contra el calentamiento global, con el objetivo de convertirse en el primer continente en lograr la neutralidad climática en 2050.

De cara a conseguir esa meta, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE lograron en la madrugada del viernes un pacto para reducir las emisiones de CO2 en un 55 % durante de aquí al final de la década.

El acuerdo se logró a primera hora del viernes, tras vencer las reticencias de Hungría, Eslovaquia y la República Checa, en unas negociaciones que se alargaron durante toda la madrugada.

La reducción del 55 % no se exigirá a cada uno de los Estados miembros, sino que el compromiso es de la UE en su conjunto.

Además, falta por definir la cuantía exacta de fondos europeos que recibirá cada país para transitar hacia ese objetivo.

"Ahora es el momento de que otros se unan a la carrera", dijo Sassoli, y Michel pidió "cambios valientes para apoyar una transición justa y verde".

El Acuerdo de París no cuenta en la actualidad con el apoyo de Estados Unidos, pues su presidente Donald Trump certificó la salida de su país el mes pasado, aunque su sucesor, Joe Biden, ya ha anunciado que volverá a comprometerse con el pacto cuando asuma la presidencia el próximo 20 de enero.