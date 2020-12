La UE apura la negociación con Londres, en medio de compromisos a la unidad

David Frost. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 12 dic (EFE).- Las negociaciones del Brexit entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido continuaron este sábado, en un último esfuerzo de avanzar hacia un acuerdo antes de la fecha límite del domingo, mientras Bruselas, Berlín y París insisten en mantener la unidad a Veintisiete en caso de que el pacto no llegue.

Las negociaciones entre Londres y Bruselas siguieron hoy, lideradas por el negociador de la UE, Michel Barnier, y su homólogo británico, David Frost.

La fecha del domingo la fijaron la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, en la cena que mantuvieron el miércoles en la capital comunitaria.

Varias fuentes consultadas por EFE prevén que ambos líderes vuelvan a hablar mañana por teléfono y certifiquen si definitivamente ya es imposible alcanzar un acuerdo comercial antes de fin de año o si, por contra, amplían el plazo de aquí al 31 de diciembre, en función de si Barnier y Frost logran avances.

No obstante, el pesimismo ha marcado las declaraciones de los líderes políticos en cada lado del Canal de la Mancha.

Von der Leyen dijo ayer que las posiciones entre Londres y Bruselas siguen distanciadas en cuestiones "fundamentales" como la pesca, la competencia justa entre empresas europeas y británicas y el mecanismo para solventar las disputas sobre el hipotético pacto.

También desde el Reino Unido, el conservador Johnson aseguró que es "muy, muy probable" que no se pueda alcanzar un pacto pos-Brexit.

UNIDAD A VEINTISIETE

El Gobierno británico ha intentado avanzar hacia el acuerdo negociando directamente con Alemania y Francia, aunque Berlín y París se han negado a ello.

Fuentes europeas dijeron a EFE que así lo aseguraron la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la reunión que mantuvieron el lunes por videoconferencia con Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Durante la conversación, "todo el mundo decidió mantener el mandato", dijeron las fuentes, en alusión a las instrucciones que los países de la UE han dado a Barnier para que negocie en nombre de los Veintisiete.

PLANES DE CONTINGENCIA

Ante la posibilidad de que la UE y el Reino Unido lleguen al 1 de enero sin un acuerdo comercial, la CE presentó el jueves medidas de contingencia para el sector pesquero, las conexiones y la seguridad aérea y el tráfico rodado.

En el caso del transporte aéreo, contemplan que, durante los primeros seis meses de 2021, las aerolíneas del Reino Unido puedan sobrevolar el territorio de la UE sin aterrizar o llevar a cabo vuelos comerciales y de carga entre territorio británico y comunitario.

En cuanto al transporte de mercancías por carretera, la CE propone mantenerlo durante un periodo máximo de seis meses a partir del 1 de enero.

Y, en cuanto a la pesca, se permite a los pescadores europeos y británicos el acceso mutuo a sus respectivas aguas hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta que exista un acuerdo pesquero con el Reino Unido.

Bruselas se resistía hasta ahora a publicar estos planes de contingencia -condicionados a que Londres actúe de forma recíproca- que en cualquier caso, no se aplicarán en Gibraltar.

Sin embargo, la CE los acabó presentando ante la presión de los Estados miembros.

No obstante, fuentes diplomáticas explicaron a EFE que esta semana, en una reunión con los gobiernos de la UE, Bruselas pidió que las medidas "no deberían conducir a una situación que al final acabe resultando más atractiva para el Reino Unido que actuando con la UE".

"De esa forma, en caso de no llegar a un acuerdo, el Reino Unido tendría pocas razones para comprometerse con la UE", dijeron las fuentes.