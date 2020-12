La japonesa Hinako Shibuno es la nueva líder con tres golpes de ventaja

Shibuno, de 22 años, se mantuvo toda la jornada plena de agresividad con su juego y aunque cometió un bogey en el par 3 del hoyo 16 al final su estrategia le resultó para ser la mejor y alcanzar el liderato. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO/Archivo

Houston (EE.UU.), 11 dic (EFE).- La japonesa Hinako Shibuno surgió con su mejor juego en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos Femenino para entregar este viernes tarjeta de 67 golpes (-4) que le permitió sumar 135 (-7) y ser la nueva líder del torneo con tres impactos de ventaja sobre la sueca Linn Grant (138, -4).

Shibuno, de 22 años, se mantuvo toda la jornada plena de agresividad con su juego y aunque cometió un bogey en el par 3 del hoyo 16 al final su estrategia le resultó para ser la mejor y alcanzar el liderato.

"Sin presión alguna", declaró Shibuno al concluir el recorrido en el campo Jackrabbit, el segundo que ha utilizado el torneo para poder celebrar las dos primeras rondas y cumplir con los protocolos de seguridad del coronavirus. "Estoy jugando un major en los Estados Unidos, a diferencia de cuando estaba en el Abierto Británico, donde siento que estaba empezando desde cero".

Shibuno parecía una gran campeona en el U.S. Women's Open, donde el pronóstico de lluvia y viento fuerte nunca se materializó del todo. La lluvia fue ligera y ocasional. El viento era poco más que un rumor.

La segundo año de la Universidad de Arizona State, la sueca Linn Grant, repitió la tarjeta de 69 golpes (-2) de la primera jornada y aseguró el segundo lugar .

Mientras que las estadounidenses Kaitlyn Papp, Megan Khang y Amy Olson, que perdió el liderato, compartieron el tercer lugar al sumar 139 golpes (-3).

En cuanto a la participación española, la única que pudo superar el corte, que quedó establecido en +3 fue Azahara Muñoz, que entregó tarjeta firmada de 70 golpes (-1) para sumar 141 (-1) y compartir el decimocuarto puesto con otras cinco jugadoras.

Sus compatriotas Carlota Ciganda no tuvo su mejor inspiración al conseguir un registro de 75 golpes (+4) y sumar 146 (+4), mientras que Fátima Fernández Cano tuvo una buena actuación con 70 golpes (-1), pero los 79 de la primera ronda le pesaron como una losa.

Tampoco Nuria Iturroiz llegó al campo inspirada, si no todo lo contrario, firmó tarjeta de 80 golpes (+9), que la dejaron sin opción a mantenerse en la competición.

Lo que si hizo la mexicana Gaby López, que acabó con un registro de 71 golpes (par) para sumar 145 (+3) que le valieron a la hora de asegurar el pase.

Su compatriota María Fassi, que entregó tarjeta firmada de 74 golpes (+3), había quedado ya sin opción de la primera ronda cuando tuvo un registro de 83 impactos (+12).

Tampoco pudo superar el corte la puertorriqueña María Fernanda Torres que logró un registro de 71 golpes (par) y sumó 146 (+4), que la dejaron a las puertas de seguir en la competición.