La Fiscalía investigará si la agencia de inteligencia ayudó a un hijo de Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro. EFE/Andre Borges/Archivo

Sao Paulo, 12 dic (EFE).- La Fiscalía General de Brasil confirmó este sábado que incluyó las "informaciones" sobre una supuesta colaboración de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) con la defensa del hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, acusado de corrupción, en una investigación que ya tramita en el órgano.

La institución precisó en una nota que las "nuevas informaciones" sobre la supuesta ayuda de la Abin al senador Flavio Bolsonaro para elaborar su defensa en un caso de corrupción fueron adjuntadas a una investigación preliminar que ya fue instaurada y corre bajo sigilo de Justicia.

"No hay información disponible sobre la marcha del caso por tratarse de un procedimiento interno sigiloso", destacó la Fiscalía General.

Sobre las nuevas informaciones presentadas, la institución expresó que "deberá recibir las representaciones ya anunciadas por parlamentares en las redes sociales", para analizarlas y, así, "manifestarse oportunamente".

El viernes, cuatro partidos de oposición pidieron que la Fiscalía General investigue si la Abin, un servicio de espionaje del Estado brasileño, ayudó en la defensa de Flavio Bolsonaro en un sonoro caso de corrupción en que está implicado desde sus tiempos de diputado regional en Río de Janeiro.

La petición se fundamenta en un reportaje de la revista Época, según el cual agentes de la agencia de inteligencia prepararon algunos documentos en los que volcaron ciertas "instrucciones" para la defensa del hijo del mandatario, a fin de que pudiera librarse de las acusaciones, lo cual finalmente no ocurrió pues el proceso continúa.

En un caso que tramita en la Justicia de Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro es acusado de supuestamente haber contratado con dinero de la Asamblea regional a funcionarios para su despacho de diputado, pero éstos en realidad no trabajaban ni cumplían función alguna y le entregaban la totalidad o parte de sus salarios.

Tras la publicación del reportaje, el ministro de Seguridad Institucional y responsable de la Abin, general de la reserva Augusto Heleno Ribeiro, desmintió a Época en una nota oficial, en la que negó cualquier maniobra en favor del senador y calificó de "falsos" los documentos revelados por la revista, "que no fueron producidos por la Abin", subrayó.

La supuesta ayuda de la Abin a la defensa del hijo de Bolsonaro se conoció un día después de que el diario Folha de Sao Paulo denunció que Renan, el hijo menor del presidente y de 22 años, recibió servicios gratuitos de una empresa que mantiene contratos con el Gobierno.

El mandatario tiene cuatro hijos y una niña de diez años y Renan es el único de los cuatro varones que no actúa en política, ya que el mayor, Flavio, es senador, Eduardo es diputado y el tercero, Carlos, es concejal por el estado de Río de Janeiro.

Los tres son investigados por diversos asuntos que van desde la promoción de actos antidemocráticos y difusión de noticias falsas, como es el caso del diputado Eduardo, o presuntas irregularidades con dinero público, como ocurre con Flavio y Carlos Bolsonaro.