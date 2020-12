Italia.- Un tribunal italiano decidirá si Salvini es juzgado por su política migratoria

ROMA, 12 (DPA/EP)



El líder del partido italiano de extrema derecha la Liga y exministro del Interior, Matteo Salvini, está citado este sábado por la mañana a una segunda audiencia preliminar en la ciudad siciliana de Catania tras las que se decidirá si es juzgado por su política migratoria.



Salvini ha asegurado que asistiría, aunque quiere llegar al tribunal antes que la prensa en este juicio relacionado con sus políticas contra los inmigrantes.



Los investigadores acusan al actual líder de la oposición de privar de su libertad a los migrantes y abusar de su puesto frente al Ministerio al forzar a este colectivo a permanecer por largos periodos de tiempo a bordo de barcos en el mar, ya que las embarcaciones no podían atracar en puerto ante la negativa del Gobierno italiano.



Originalmente, el juzgado había invitado a comparecer al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, también este sábado, pero, según la agencia de noticias ANSA, el mandatario preguntó con poca antelación al juez si podría tener esa citación en Roma, por lo que finalmente no se producirá el testimonio. No se sabe qué día testificará Conte finalmente.



Según la Liga, también fueron citados para este sábado dos exmiembros del Gobierno del Movimiento Cinco Estrellas: Danilo Toninelli, exministro de Infraestructuras y Transportes, y Elisabetta Trenta, exministra de Defensa.



El tribunal deberá decidir si Salvini va a juicio. El exministro de Interior argumenta que él no ha cometido ningún crimen y que actuó en interés de los ciudadanos de Italia y en cooperación con el Gobierno de Conte.



Uno de los casos que se abordará en concreto es el de los retrasos en el desembarco de 131 migrantes del barco Gregoretti a finales de julio de 2019.