Israel/Bután.- Israel normaliza sus relaciones diplomáticas con Bután

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Israel ha normalizado este sábado sus relaciones diplomáticas con el país asiático de Bután mediante la firma de un acuerdo en un acto organizado en la embajada israelí en Nueva Delhi(India).



Por primera vez en la historia, el país gobernado por Benjamin Netanyahu mantendrá relaciones al más alto nivel con esta nación situada en las cercanías del Himalaya, que abrirá una delegación en Jerusalén.



Con Bután, ya son cinco los países que han normalizado relaciones en este último trimestre de 2020 con Israel. Anteriormente Baréin, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y esta misma semana Marruecos llegaron a distintos acuerdos con la nación de mayoría judía.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado que más países quieren adoptar en el futuro una relación similar ante Israel, según 'The Jerusalem Post'.



Entre los estados que los expertos en Oriente Medio ven más probable que normalicen su actividad diplomática con este país se encuentra Arabia Saudí, que comparte con el estado de mayoría judía tanto su alianza con Estados Unidos como su rivalidad con Irán.



A diferencia del resto de países que han firmado acuerdos con Israel durante estos últimos meses, Bután no mantenía relaciones diplomáticas con ellos por su propia política aislacionista, ya que solo mantiene contactos de este tipo con otra cincuentena de países, y no por el conflicto con Palestina.



Esto se debe a que la monarquía que rige este país de religión budista intenta evitar la llegada de influencias extranjeras a la nación para preservar las tradiciones existentes.